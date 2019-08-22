《工人物語》將在2020年推出PC版　即日起開放預購

Ubisoft 今（20）日在 Gamescom 電玩展中宣布《工人物語》PC 版將在 2020 年發售，並同步揭露了該遊戲的全新遊戲特色，以及有關「光榮」勝利策略的更多資訊。這款由該系列原創者 Volker Wertich 領軍、Ubisoft 杜塞道夫工作室負責開發的《工人物語》最新作品，將把先前作品中所有最棒且經過現代化的遊戲元素結合全新的遊戲特色與系統。《工人物語》Uplay PC 版現已可透過 Ubisoft Store 和 Epic Games Store 預購。

《工人物語》可同時在 PVE 和 PVP 環境下遊玩，並為玩家帶來了三種遊戲模式：戰役、衝突戰與多人遊戲。採用 Ubisoft 自製 Snowdrop 引擎開發的《工人物語》，將使用全新的景觀與任務程序化地圖產技術，帶給玩家逼真寫實的發現感、探索感和獨特感。陶醉在《工人物語》多采多姿開放世界中的玩家，將享受到驚人的視覺效果以及該系列特有的手忙腳亂遊戲體驗。

除了諸多令人耳目一新的特色外，《工人物語》還將提供多種不同勝利策略。

戰鬥策略

玩家將操控不同單位組成的大軍去迎戰或擊敗敵人軍隊，以佔領土地或捍衛己方領土。諸如軍事將領之類的特殊單位可以對他們的軍隊產生正面效果。

+ 3 + 2

光榮策略

玩家可以選擇一名英雄角色並派他到競技場裡對抗敵人。一旦有位玩家挑起一場戰鬥，代表雙方的觀眾將聚集到競技場觀賞戰鬥。獲勝的一方將激起戰敗方觀眾的不滿。然而，這將可以引發叛亂，讓玩家有機會佔領敵人土地。

信仰策略

第三種勝利策略可讓玩家激起工人們的信仰，詳情將在日後公布。

除此之外，Ubisoft 也在 Gamecom 遊戲展中揭露了遊戲的多種販售版本。《工人物語》標準版包含遊戲主程式，玩家將在全新的中世紀奇幻世界裡航向未知及探索、征服、殖民新島嶼。玩家可以盡情享受遊戲體驗，無論是獨自遊玩，或是透過帶來樂趣不斷的刺激衝突的全新線上多人遊戲模式與好友一起遊玩。

而《工人物語》黃金版則可讓玩家提早三天遊玩遊戲，並獲得第一款資料片「紀念碑與商人」（Monuments & Merchants）和兩項遊戲內裝飾物品：寧靜露臺（Gazebo of Tranquility）及許願井（Wishing Well）。此外，預購遊戲的玩家將可獲得能擺在任何聚落的獨特裝飾性「首批定居者雕像」。

《工人物語》專用社群平台「The Settlers Alliance」也已經上線。歡迎新玩家和老玩家一起加入這個社群搶先取得最新消息，並與開發團隊直接溝通交流；若想知道更多關於《工人物語》的最新資訊請到 Ubisoft 官方網站確認。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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