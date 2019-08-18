日本《公主連結》與中國《夢幻少女》角色太相似？日本網民熱議

近年以來中國遊戲產業時不時冒出抄襲爭議，例如《刀塔傳奇》與《魔獸世界》、《神魔之塔》與《龍族拼圖》等爭議問題，最近一款名為《夢幻少女》的手機遊戲開始進行測試，被眼尖的玩家發現遊戲當中無論介面、立繪、遊戲方法，很多要素都與台灣正當紅的《超異域公主連結☆ Re:Dive》（プリンセスコネクト！Re：Dive，以下簡稱為《公主連結》）太過相似而引起日本推特網友的論戰。

《公主連結》自 2018 年推出以來，就以可愛的美少女、綿密的劇情內容以及多樣化的玩法吸引眾多粉絲，除了日本以外也在海外（台港澳、韓國）發行，台版更是在近日迎來一週年紀念活動。

+ 4 + 3 + 2

而這次受到爭議的《夢幻少女》是由木青網絡開發，目前正在進行內部測試，玩家發現裡面的角色造型都與《公主連結》相似，像兔耳少女「美美」頭髮剪短後就可以直接成為《夢幻少女》裡面的「妮可露」，一直被惡搞的貓耳少女「凱留」把貓耳拿掉後就成了喜愛讀書的「菲歐娜」，除此之外還有許多登場角色乍看之下都讓人有種「啊咧？」的疑惑感，但也有網友表示讓大家疼愛有加的「可可蘿」被改成長髮巨乳的樣子似乎也不錯？

面對抄襲爭議，玩家流出一張來自官方 QQ 群的對話圖，內文提及是《公主連結》先竊取了《夢幻少女》的雛型文案，導致《夢幻少女》的開發延遲了一年半；截至目前為止 Cygames 並未有任何表示，但《夢幻少女》的介紹頁面被標註了「爭議遊戲」的標籤，就看開發團隊如何解釋了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO