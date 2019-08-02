8月高達模型總覽 RG 1/144 Nu Gundam ν高達來了！

8月高達模型款式不多但「隻隻中」，8月中推出RG Nu Gundam，萬眾期待！有種責任避無可避，但有時看太多fb腦袋爆炸，暫離互聯網看本書、砌盒高達模型，都是好方法，大家加油。

HGUC 1/144 獨角獸高達3號機 PHENEX (Unicorn mode)（Narrative Ver.）Gold Coating

電影《機動戰士高達NT》主角機獨角獸高達3號機不死鳥，推出最閃最令的電鍍金版本，有別於噴金油的Extra Finish版本，現在日本BANDAI廠因環保考慮，對這類電鍍模型的生產量都有嚴格控制，雖然定價頗貴，但錯過了未必可後追。（8月3日發售／5400日圓）

+ 4 + 3 + 2

HAROPLA 黑色三連星冬瓜

簡單組裝、顏色鮮豔，更有內部細節的HAROPLA模型系列，以一年戰爭自護皇牌機師組合黑色三連星為主題推出新色，有齊3款編號貼紙，不過組件就1盒只得1隻，你會買3隻嗎？（8月3日發售／648日圓）

+ 2

SD Gundam SDCS 獨角獸高達（Destroy mode ）

新一代BB戰士：可自由變換高低身型骨架的「SD CROSS SILHOUETTE」（SDCS）系列，終於再有一部高達面世，身上的精神感應框架，全部用上透明件，可動性亦不俗。（8月3日發售／1080日圓）

+ 3 + 2

SD高達 CROSS SILHOUETTE Booster (灰色)

早前提過可自由變換高低身型骨架的「SD CROSS SILHOUETTE」（SDCS）系列，獨立發售灰色的骨架，提供更多不同身高的小配件，以及各種手部零件。（8月3日發售／648日圓）

+ 6 + 5 + 4

RG 1/144 Nu Gundam

《機動戰士高達 馬沙之反擊》中阿寶的愛機RG Real Grade化。多色成型，肩部腹部有拉出式關節；腳部有Multi-link Gimmick 連動裝甲，可大幅度曲折膝蓋關節。（8月10日發售／4,536日圓）