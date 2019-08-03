MG《鐵血孤兒》高達巴巴托司　超可動．靚骨架　完美取代HiRM版

【MG 1/100 巴巴托司】《鐵血孤兒》的高達巴巴托司Gundam Barbatos（又名獵魔高達），其貴價HiRM版用上半完成品骨架，但可動性和身型仍有改善空間，現在BANDAI終於乖乖搞MG版了！

【MG 1/100 Master Grade 高達巴巴托司 Gundam Barbatos】《機動戰士高達 鐵血孤兒》主角機 Gundam Barbatos 設定就像一部古羅馬角鬥士，以人稱「燒豬叉」的鈍器取代光束劍，粗暴兇悍的外型跟過去所有高達主角機都不一樣。

【MG 1/100 Master Grade 高達巴巴托司 Gundam Barbatos】

HiRM太有意識去做出骨與肉的兩個層次，沒有做好線條和身型比例，太瘦太沒有力量感。 無論作品有多大爭議性，這部出色設計的高達，向來都多fans。所以BANDAI曾於2016年以巴巴托司作為半完成品新系列HiRM模型的頭炮：使用預製可動骨架，用家只需自己組裝外甲即可把玩，可惜當時此系列風格未穩定成熟，皮與骨未能融為一髒，身型線條比例並不好。

3年，足足等3年，終於有隻似樣的高達巴巴托司。

相信BANDAI Hobby部也希望精益求精，3年後上製作MG版高達巴巴托司，要講優點就是技術又進步了，內骨的身型更流線修長， 可動性高，基本上可以做足大張正己作畫的動畫版內任何甫士！且外甲也比HiRM的偷得更薄，不再出現骨肉分離、欠缺一體感的慘況，看官圖，無論是戰鬥時的高度奔走行、ending時跪在地上的動作都做得自然。11月已經有得玩，售4950日圓（約＄350）

（點擊圖片放大睇．MG版高達巴巴托司細節）

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看到MG高達巴巴托司其中一張官圖，重現《鐵血孤兒》Ending《孤兒淚》中跪在田野中的動作，真的非常感動呢。