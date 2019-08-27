《天氣之子》日本票房破百億円！榮登2019年日本電影票房冠軍

新海誠導演的最新作品《天氣之子》目前在日本上映約一個月，已經動員超過750萬觀影人次，票房突破100億日圓，尾隨三年前《你的名字。》的好成績，踏入了2019 年日本票房收入第一名、歷代日本電影票房前十名的排行中。

《天氣之子》日本票房破百億日圓！（《天氣之子》劇照）

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而突破百億日圓票房的今（22）日也正好是女主角陽菜的生日，新海導演今日也在推特發文祝賀：「除了感謝協助我做出這部作品的工作人員們以外，也非常感謝看了電影的大家！」

《天氣之子》導演新海誠發文祝賀電影票房破百億。（Twitter@shinkaimakoto）

《天氣之子》描述在一個天候異變劇烈的時代中，被命運翻弄的少年少女將選擇自己所期望的生存方式的故事，並且再度請到RADWIPS擔任劇中配樂及主題曲的創作，無形間也增加了市場的接受度。本片在日本上映三日就已經突破16.4億日圓票房，超過當時《你的名字。》的記錄，在下檔前後續成績依然被看好。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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