細數新海誠《天氣之子》七個彩蛋、隱藏訊息（劇透注意）

相信不少人已經看過《天氣之子》，大家都知道帆高與陽菜的最終結局將會如何，不過動畫中有很多隱藏訊息和彩蛋，如果不夠細心未必發掘得到，現在跟大家一起細數。

一．《你的名字》立花瀧＆三葉客串

相信很多觀眾都已發現，《你的名字》中的男女主角均出現在《天氣之子》中，二人均是以《你的名字》片末已經長大的姿態登場。先是立花瀧，一位婆婆委託陽菜為她在拜祭亡夫當天祈求晴天時，只見屋外門牌寫上「立花」，在言談間立花瀧緩緩從屋內走出來；之後是三葉，當帆高前往商店購買戒指時，鏡頭先映著一位心口掛上「三葉」的名牌，緊接再看見她頭上正紮著紅色絲帶，戲院觀眾都高呼：「是三葉！」帆高在猶豫戒指款式時，她還很體貼地說：「看見你選擇戒指選了三小時，能夠收到這份禮物的女生一定會很高興～」能夠看到立花瀧與三葉登場，相信《你的名字》粉絲們也同樣很高興。

事實上除了男女主角，《你》中還有很多角色在《天氣之子》粉墨登場，包括協助三葉同學破壞變電站的克彥、暗戀克彥的早耶香、還有三葉妹妹宮水四葉等，不過都是曇花一現，需要留待觀眾入場觀看時細心發掘。

（點圖放大解說）

二．村上春樹〈遇上100%的女孩〉

動畫中女主角陽菜為發掘自身價值，將從雨天變成晴天能力的自己命名為「100%晴天少女」。只要你是新海誠粉絲，應該知道他多次在訪問中提及自己的作品深受村上春樹影響。而村上春樹亦曾推出一個短篇故事《遇上100%的女孩』，兩者名稱不止相似，就連女主角的設定也非常類近，先來看看村上春樹對其外表形容：

「她並不是怎樣漂亮的女孩，也沒穿什麼別致的衣服，頭髮在後面，甚至還殘留著睡覺壓扁的痕跡……」外表平平無奇，卻對男主角散發著無以名狀的巨大吸引力，跟帆高與陽菜的感情萌牙不謀而合。再來看看村上春樹描寫男女角色的邂逅：

「於是在一個四月的晴朗早晨，少年為了喝一杯Morning Service的咖啡，而在原宿的一條巷子正中央擦肩而過，失去的記憶的微弱之光，瞬間再兩人心中一閃。她對我來說，正是100%的女孩啊！」

雖然不是100%相同，不過那份描寫男女之間的邂逅，確實跟《天氣之子》中餓壞了的帆高遇上女店員陽菜如天使般恩賜食物那一幕的氛圍非常相像：三千呎高空急墜緊緊相擁、不離不棄的堅貞愛情，就是由「請你食個漢堡包」開始。新海誠的「100%晴天少女」，很可能是從村上春樹《遇上100%的女孩》的創作延伸。

三．恐怖都市傳說「掃晴娘」

從100%晴天少女到慢慢知道自己借用了天神力量、成為了祈求晴天的活祭品，這是來自日本晴天公仔的都市傳說。晴天公仔大家都認識，陽菜第一次收到工作委託時，帆高便為他製作掛上無數晴天公仔的雨傘，首映當日更有此道具供現場觀眾拍照，少女們紛紛撐傘打卡。但原來這個晴天公仔背後有一個非常駭人聽聞的都市傳說。

晴天公仔日文為「てるてる坊主」，「てるてる」是放晴，也即是陽光普照的意思，「坊主」則是和尚，相傳日本江戶時代不斷下雨，和尚向藩主承諾透過祈禱可以帶來晴天，可惜事與願違，最終被白布裹身吊頸致死；至於祭品一說則來自另一個從中國傳到日本的故事：相傳古代有一位少女喜歡以折紙祈求晴天，恰巧一段時間長期下雨令農作物失收，村民迷信認為只有將少女犧牲獻給雨神祭祀雨便會停，少女因而死於村民手上。後人為了紀念少女，便利用折紙製成少女模樣，掛於屋簷下，並將之命名為「掃晴娘（そうせいじょう）」。這些古代傳說，成為了《天氣之子》中陽菜每次帶來晴天卻要逐漸消失、像等價交換的設定藍本，陽菜不犧牲，雨便經年累月一直下個不停，將東京淹沒。

四．沙林傑《麥田捕手》

電影中不止一次出現美國青少年文學經典《麥田捕手》作為帆高生活背景的小道具，這既可以視為新海誠安排帆高在透過閱讀這本書時慢慢塑造出人格和做出各種行為的一個契機，甚至乎更直接希望引導觀眾：帆高就是《麥田捕手》中男主角胡登的一個變奏。

首先我們了解一下這本被喻為青少年讀物界別中非讀不可的巨著。雖說非讀不可，但當年於美國如此自由的國家同樣被視為禁書，有老師因為在堂上向學生介紹導讀而被革職。社會對此書有如此大反應，只因書中主角胡登充滿反社會人格，從第一章被學校開除開始，他便不斷「他媽的」以粗言穢語鬧老師、鬧校長、鬧學校制度，繼而鬧他的同室、同學以及曾和他吃喝玩樂的豬朋狗友，幾乎無一倖免地被他罵作「白痴」，然後自己則不斷吸菸、喝酒、爆粗，極盡離經叛道之能事。全書近乎歇斯底里的發洩謾罵盡顯其反社會人格同時，亦真實地揭露了美國五十年代的社會問題和人倫之間的偽善。

新海誠想借此書以填補帆高為甚麼要離家出走的空白，又或想透過因為帆高閱讀過此書而培養出「儘管大人阻止我也要拼死反抗」的叛逆精神，即使開槍也在所不惜。只是胡登狂暴式的反社會人格，很多時候只留於謾罵層面，只說不做：「我只會站在那裡，裝出很兇狠的樣子。我會怎麼做呢？我只會說一些十分尖刻、十分下流的話來激怒他，卻不敢揮拳打他的下巴。」到底在帆高身上可以體現出多少沙林傑《麥田捕手》中的反社會精神，只好留待觀察自行判斷。

五．溫柔與暴烈‘Girl and Gun’

帆高來到東京生活不久，便執拾到一把手槍，然後緊接地遇上陽菜，到了第二次主動拯救陽菜時，他向天開了一槍。從來在任何小說創作中只要出現一把槍，那把槍便一定要鳴槍發射，它代表著危險、暴力以及死亡的意涵，而片中的女性，便是溫柔、拯救以及救贖的符號。將暴烈與溫柔二者放在一起作主題，自有電影開始便多不勝數，幾乎是所有硬派動作類型作品均會出現的元素。

《天氣之子》中，新海誠透過將手槍與女孩兩者同時出現，希望在危險的背後鋪陳著一段刻骨銘心的純愛關係，最後帆高亦透過槍枝向俗世中的成年人冒死反抗，以回到楊菜身旁，守護他的最愛。這種暴烈與溫柔，也貫徹新海誠動畫系列中守護那不被玷污的少男少女純純的愛。

六．《光之美少女》美墨莎莎＆雪城乃香

在陽菜打開生意之門不斷接受委託的過程中，曾出現兩位Coser，她們正在扮演《光之美少女》中的美墨莎莎與雪城乃香。這套2004年開始播放的東映動畫，主題是「青春期的少女們覺醒成為光之美少女，在共同戰鬥的同時加深友情」，最重要的是她們都是被賦予力量代表光明一方與來自闇之領域的邪惡敵人戰鬥。沒有光，便沒有Pretty Cure，因此兩位Coser 亦順理成章地委託陽菜......畢竟下雨不能私影啊！

陽菜不斷接受委託的過程中，曾出現兩位Coser，她們正在扮演《光之美少女》中的美墨莎莎與雪城乃香。(《光之美少女》劇照）

七．《戀愛的幸運餅乾》X《逃恥》舞

在受到警察發瘋一樣的追捕後，帆高與陽菜來到了一間高級時鐘酒店，酒店內擁有各種調情設備，除了超級大床、按摩浴池還有卡拉OK，陽菜跟帆高唱了兩首歌，一首是AKB48的《戀愛的幸運餅乾》（恋するフォーチュンクッキー），另一首是《逃避雖可恥但有用》主題曲《戀》，觀眾聽到森七菜（陽菜聲優）以動人歌聲獻唱後都差點在戲院跟著一起跳「逃恥舞」。兩首歌都有「戀」這個字，帆高與陽菜共處時鐘酒店唱著這兩首歌，是挑逗也是暗示，明愛暗戀關係不言而喻。