《Pokemon Masters》攻略：刷館主筆記秘技　VH 大修練必出三本

【《Pokemon Masters》（寶可夢大師）攻略：刷館主筆記秘技】應該開始多玩家已經「爆機」，18 章的主線劇情絕對不是《Pokemon masters》的終點，之後的協力（多隊模式）EX 關才是戲肉。但玩家們 Pokemon（小精靈／寶可夢）突破界限時，到最後一個階段應該都會遇到難題，就是沒有道館館主筆記。今次就教大家如何刷筆記，而且不會浪費大修練次數。

道館館主筆記

主線可能只用 60 Lv 的 Pokemon（小精靈／寶可夢）就可以過關，但大修練和協力對等級的要求更高，甚至未到滿等也難以過關。不過，要把 Pokemon 提升至滿等，就要用到館主筆記。目前只有三個方法獲得：1﹑在商店用 100 個技能膠囊換；2﹑打大修練 Very Hard（VH）難度；3﹑協力打 Hard／VH 難度。大修練（VH）難度的掉率比協力高（網傳大修練掉率是 50%，不過每次開放也只能打 3 次，沒掉就是浪費了一次機會，因此很多玩家都被這本筆記阻到育成速度。

《Pokemon Masters》攻略專頁（按此進入）

週回大修練 VH 必得筆記方法

首先，如常地進入大修練的 VH 難度，成功進入戰鬥後，就可關掉上網。用你最快的速度打贏對手，當最後一隻敵方 Pokemon 死後，可以看到這埸將掉落多少獎勵。我們的目標放在筆記上，因此如果沒有 5 個獎勵（必有筆記）就關掉遊戲，然後重新連接網絡再打開遊戲。重開後會問你是否繼續上次中斷的關卡，這裡選否就不會扣掉挑戰次數。

放大下圖了解刷筆記方法：

+ 5 + 4 + 3

筆者個人認為，這個方法比死命刷協力小剛更好。目前可以確認攻﹑守﹑技之大修練 5 個獎勵必出筆記，而財富和強化之大修練暫時未確定，星期六晚上 10 點所有大修練都會推出，希望大家可以把握機會，用這個方法刷到筆記。