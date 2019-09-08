《黑色沙漠》PS4版Megan Fox完整宣傳影片首次公開

韓國開發商珍艾碧絲（Pearl Abyss）今日正式公開由知名荷李活女星「美瑾霍絲」（Megan Fox）擔任主演的《黑色沙漠》PS4版本宣傳影片完整版！在影片中，可以看到美瑾霍絲完美變身遊戲內職業「Sorceress 魔女」（暫譯，依實際遊戲名稱為準），尋找自己在《黑色沙漠》中最真實的自我（Become your true self）！

此宣傳片受到大眾的高度期待，先前搶先釋出的預告片在短短兩週內即獲得超過兩百萬次的觀看數。美瑾霍絲也在幕後採訪花絮中表示：「像《黑色沙漠》這樣的遊戲，對年輕一代來說是非常具有正面意義的，能幫助他們認識自己並找到最真實的自我。」

在全球已有超過2,000萬的冒險家在各式平台上體驗過《黑色沙漠》，包括PC遊戲、手機遊戲和Xbox One版本。現在，PS4玩家也能夠暢玩擁有高品質流暢戰鬥、豐富生活系統、華麗精緻畫面、和高自由度捏臉創角系統的《黑色沙漠》，而PS4版本也支援英語、德語、法語、西班牙語、韓語、日語共六種語言，中文的簡體及繁體內容預計未來將更新添加至遊戲中。

此外，兩種新職業本週也正式在《黑色沙漠》PS4版全新登場，分別是「黑暗騎士」（暫譯，依實際遊戲名稱為準）和「武士」（暫譯，依實際遊戲名稱為準），並首次更新了全新PvP戰鬥模式和世界王克價卡。

即睇《黑色沙漠》PS4版全新職業▼▼▼

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珍艾碧絲CEO「Robin Jung」（Jung Kyung-In）表示：「我們非常高興在PS4版本正式登錄的兩週後，冒險家就可以和全世界的玩家們一起享受更豐富更多元的更新內容！」

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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