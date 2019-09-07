【TGS 2019】《FAIRY TAIL 妖精尾巴》公開發售日期及宣傳影片

人氣動畫作品《FAIRY TAIL 妖精尾巴》（魔導少年／妖精的尾巴）魔法+公會RPG，決定於2020年發售。

超人氣動畫作品「FAIRY TAIL 魔導少年」（妖精尾巴／妖精的尾巴）之世界觀為原作的RPG《FAIRY TAIL 魔導少年》決定於2020年發售，光榮特庫摩將於東京電玩展邀請「妖精女王」艾爾莎的聲優「大原沙耶香」作為特別舞台活動的來賓，與製作人一同分享遊戲情報。

《FAIRY TAIL 魔導少年》（真島浩・講談社／FAIRY TAIL製作委員會・東京電視台）（《FAIRY TAIL 魔導少年》宣傳片截圖）

《FAIRY TAIL 魔導少年》是由漫畫家真島浩所繪製的日本少年漫畫。故事舞台為存在著龍和魔法的世界，是以問題魔導士公會「妖精尾巴」的滅龍魔導士納茲和露西為中心，與夥伴們一起打倒敵人、展開精采冒險的幻想故事。而遊戲《FAIRY TAIL 魔導少年》則將由原作者真島浩監修、由GUST開發設計，帶來建立在原作世界觀的嶄新「魔法 X 公會」的角色扮演遊戲。

《FAIRY TAIL 魔導少年》由真島浩監修。（《FAIRY TAIL 魔導少年》宣傳片截圖）

《FAIRY TAIL 魔導少年》中文宣傳網站於今日上線，同步公開宣傳影片。宣傳影片中以遊戲畫面展現了「FAIRY TAIL 魔導少年」主角・火之滅龍魔導士納茲，以及星靈魔導士露西、冰之造型魔導士格雷、天空之滅龍魔導士溫蒂、鎧甲之換裝魔導士艾爾莎主要成員施展魔法對戰傑拉爾的場面。

即睇《FAIRY TAIL 魔導少年》精彩遊戲畫面▼▼▼

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光榮特庫摩下週日的東京電玩展特別舞台活動將邀請到《FAIRY TAIL 魔導少年》鯉沼總製作人、菊地製作人及飾演「妖精女王」艾爾莎的大原沙耶香小姐，為玩家帶來令人在意的遊戲內容。

飾演「妖精女王」艾爾莎的大原沙耶香小姐。（Gamebase授權使用）

《FAIRY TAIL 魔導少年》預計2020年PlayStation4／Nintendo Switch／Steam發售，敬請期待將於2019東京電玩展公開的新情報以及後續消息。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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