【TGS 2019】《Final Fantasy VII Remake》公開新主視覺美術欣賞

【Final Fantasy VII Remake】Square Enix預定於2020年3月3日在北美／歐洲／日本／亞洲（中國除外）等地區PS4主機上同步推出，定價8,980日圓，台灣繁體中文版也將會同步上市的人氣RPG《FF》系列七代最新重製版《Final Fantasy VII Remake》，繼官方之前宣布將於9月12日日本東京千葉幕張展覽館開幕的東京電玩展TGS 2019中展出最新試玩機台讓玩家們搶先體驗後，官方再度公開專為本次TGS 2019準備的最新主視覺宣傳美術讓玩家們欣賞！

本作為一款將1997年在PS主機上推出的人氣RPG《FF》系列七代《FFVII》，重新移植到PS4主機上再度復活的系列最新重製版。在這次的重製版中，將會分成好幾個章節陸續推出（3月3日推出的首章將會先收錄七代主角克勞德等反抗軍在魔晄都市「米德加」的冒險），並將會針對既有內容加入眾多原創要素，例如像是新的ATB即時戰鬥指令動作、單鍵切換操作角色、更加華麗精緻的畫面演出等等，有興趣的玩家們到時可別錯過本次TGS電玩展的搶先試玩機會，感受一下這款人氣RPG全新進化後的魅力特色。

即睇《Final Fantasy VII Remake》新、舊版主視覺美術圖▼▼▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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