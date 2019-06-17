【E3 2019懶人包】重點遊戲發布內容、現場試玩整合文

遊戲動漫
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【E3 2019】遊戲界一年一度盛事E3 2019已經完滿結束，不論是網上直播還是現場試玩，宅民黨都做了不少報導、整理和心得，以下為大家一文整理好E3 2019中所有重要遊戲及發布內容，不錯過任何重點！

Final Fantasy VII Remake 最終幻想7重製

講了好幾年的FF7R終於在今次E3公布了正式發售日，更加E3中提供試玩。不過官方也表示這只是重製版的第一部，故事主要圍繞魔光城米迪加城（Midgard），只不知整個重制最後要分幾多部花費幾多年了。

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Monster Hunter World: ICEBORNE 魔物獵人世界ICEBORNE

一眾獵人等了又等的MHW大型更新（G位）將於9月推出，在E3會場提供了試玩，雖然只得3個任務但已透露出大量情報和各武器的新動作，媽我等唔切啦！

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Cyberpunk 2077 電馭叛客 2077

全球關注的Cyberpunk 2077，今次E3最驚喜大概是「殺神」奇洛李維斯作為遊戲中角色登場，以及在Xbox發布會中為遊戲站台，更公布了發售日，不用等到2077年又有「殺神」助陣，只能講一句「我好興奮呀」！

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Borderlands 3 無主之地3

史上最好玩的打寶射擊遊戲沒有之一，E3亦有提供試玩，保留遊戲既有優點和特色追加新角色新內和新地圖，好玩度非常有保證。

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Pokemon Sword / Shield 精靈寶可夢 劍 / 盾

Pokemon系列正統續作，來到新的地區除了新精靈外還迎來了新系統「巨大化」和四人協力，新角色的造型（尤其是剛公布的水系館主）造型也非常吸引。不過官方公布今集未能收錄所有舊版精靈，同時取消了MEGA進化及Z技能引來不少老玩家不滿，且看遊戲推出後反應如何了。

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Watch Dogs Legion 看門狗 自由軍團

Ubisoft另一人氣IP《Watch Dogs》系統續作，今次團隊為遊戲帶來大量新系統和進化，最大賣點是遊戲內所有路人NPC都能拉籠他加入隊伍成為可操作角色，可說是開放世界遊戲的一大突破；戰鬥系統也作出不少提升，是相當值得期待的遊戲。

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Ghost Recon Breakpoint 火線獵殺：絕境

Ghost Recon系統最新作，今次玩家由獵人變成獵物，往往需要以弱敵強、以寡擊眾，因此非常強調事前準備、索敵以及戰術部署，考驗玩家合作和溝通能力。

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ROLLER CHAMPIONS 

Ubisoft原創運動競技遊戲，遊戲操作簡單但卻意外地有趣

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Hollow Knight Silk Song 空洞騎士 Silk Song

近年其中一個最成功、最高評價的獨立遊戲《空洞騎士》續作，自從正式公布之後一直未有太多後續情報，卻在E3 2019的任天堂攤位中靜悄悄地提供了試玩，幸好沒有錯過。

任天堂相關

在Sony不參加E3的情況下，E3成了半個任天堂主場；任天堂也慷慨地公開了大量荒野之息2等的重量級新情報，唯一美中不足是未有Switch 2.0（Pro / Mini）。

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Xbox / Microsoft相關

今次E3 Sony沒有參加，Xbox就趁機大展拳腳，不單正式公布了次世代主機，也公布了大量新遊戲。

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Square Enix相關

有FF7R之下，Square Enix的其他發布似相就沒那麼多人留意了；不過還是有相當充實的內容。

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迷你主機相關

自從紅白機Mini出現之後市面上就牽起一陣Mini機熱，E3中也展出了多部迷你主機，其中第三方開發的Polymega非常值得留意。

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