【Final Fantasy VII FF7 重製版】公布首部曲完結點！猜測總集數

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《Final Fantasy VII Remake》（FF7重製版/FF7R）於E3公布新片令人極為期待，但現場卻沒有對遊戲的全體成份作出描述，為免Fans過度期待後失望，近日終於開腔澄清：

FF7 Remake的製作人北瀨佳範於官方Twitter上公布消息，表示在最初開展重製版時，團隊對FF7原作世界觀最具象徵的Midgar（米德加城）非常重視，團隊重新設計Midgar的內部構造、對住民加入新的章節描寫等，描繪出更有魅力的Midgar。然而團隊最終只是做到「逃出Midgar」的時點，已經動用了兩隻Blu-Ray的大容量。北瀨表示整個世界觀及故事都得到充分、密度感及具容量的描寫、角色的成長與魔物的配置亦是最佳化。單單是首部曲已經可以視為獨立、完全再創造、能充分遊玩的作品。

首部曲只去到逃出Midgar（SQUARE ENIX）

毫無疑問，FF7一開始的Midgar（米德加城）是極其複雜的集合工業、貧民窟、鐵道、高速公路及神羅大廈城市，對比原作的固定角度俯視鏡頭，要重製全3D需花極大量的心機設計與建模，而且如Trailer所見，很多對白過場都變成電影式CG Cut Scene，非常講究。不過這亦難以掩蓋另一個問題，究竟全遊戲要分幾多部份、玩到幾時才能完成？我們不妨來回想FF7原作的成份作出推測：

離開Midgar的時點，只是原版Disc 1的4分之1 （Final Fantasy VII)

原版Final Fantasy VII的正常遊玩時間約為40～60小時（非SpeedRun）。DISC 1佔約20小時至Aerith死亡、DISC 2約佔15小時至重返Midgar打敗寶條，DISC 3為自由探索，可周圍收集東西或直衝大空洞爆機。

而在Midgar部份，大概分為兩次進攻魔晃爐＞貧民窟（古留尾根/蜜蜂之館）＞下水道回廢棄列車＞進攻神羅大樓（RED XIII加入）＞駕電單車脫出，之後便逃出了Midgar。該時點未有Cid/Yuffie/Vincent/Cait、未有陸行鳥、連世界地圖也未開（逃出Midgar後才首次進入世界地圖），當然離Aerith在忘卻之都身亡也很遙遠。事實上在原版逃出Midgar的遊玩時間只有約5小時，即是只佔Disc 1的四分之一，也是整個遊戲的8分之一到12分之一左右（視乎玩家完成度）。

當然，遊玩時間與開發時間並不是對比的，Midgar的重製遠遠比任何一個地方困難及複雜，像金碟遊樂場、朱農城、禿鷹堡壘等都是比Midgar簡單得多，而且Midgar及神羅大樓在遊戲後半段亦會重用。無責任的推斷，FFVII Remake應該會分割成4份以上、8份以下，而且重製版的Midgar亦一定不會只有5小時Playtime。隨著戰鬥系統及角色的定型，相信開發也會越來越順。不過如此大規劃，而且還是放大式重製，相信就連製作團隊也不能肯定會有幾多Parts（單是Midgar都雙BD，開發團隊真是有點瘋狂）。

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