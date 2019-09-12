《刺客教條：奧德賽》「發現之旅：古希臘」　無需戰鬥．探尋歷史

【刺客教條：奧德賽 發現之旅：古希臘】Ubisoft 今（11）日宣布，可讓任何人探索古希臘世界歷史與文化並與之互動的寓教於樂工具「發現之旅：古希臘」現已推出。「發現之旅：古希臘」除了免費提供給擁有《刺客教條：奧德賽》的玩家之外，也可透過 Uplay 以新台幣 540 元單獨購買。

Ubisoft 今（11）日宣布，可讓任何人探索古希臘世界歷史與文化並與之互動的寓教於樂工具「發現之旅：古希臘」現已推出。（Ubisoft官網圖片）

在「發現之旅：古希臘」裡，歷史就是你的遊樂場。玩家可以參加導覽或自由地在沒有戰鬥、不受遊戲劇情束縛的情況下漫遊《刺客教條：奧德賽》豐富的開放世界。上至白雪覆蓋的高聳山峰、下至深不見底的愛琴海，玩家可在希臘的黃金時代探索充滿荒野環境和繁忙城市的整個國度。從古老儀式到著名雕像，玩家將與希臘傳奇人物面對面，並發掘神話與傳說故事背後的真相。

以古埃及為主題的第一版「發現之旅」獲得了極為正面的廣大迴響，以此為基礎打造的第二版「發現之旅」保留了許多受到喜愛的特色及功能，例如解說古代地標歷史、地理、人們日常活動和歷史上最著名人物生平的站點。「發現之旅：古希臘」允許遊客透過哲學、著名城市、日常生活、戰爭與神話這 5 大不同主題導覽行程遊歷 29 個區域、計有超過 300 個站點。「發現之旅：古希臘」另也提供了令人興奮的全新功能，可讓玩家依自己想要的方式進行學習。更棒的是，還提供了 35 個獨特玩家角色和 15 個坐騎當作玩家達成目標的獎勵。玩家可以很容易地找到他們想要的東西，並能採取不熱門或鮮為人知的路線探索及發現新機會。

「發現之旅：古希臘」鼓勵玩家慢慢花時間遊歷這個有史以來最精確重建的古希臘 3D 互動世界。他們還可以參加互動式導覽行程進一步認識這個不可思議的國度與時代。基於《刺客教條：奧德賽》導入的對話選擇系統，「發現之旅：古希臘」會在每趟導覽行程結束時，提供互動式的趣味有獎小測驗，讓每一位遊客挑戰自己實力。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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