【TGS 2019】《侍道外傳刀神》正式公開　侍道系列最新動作RPG

【TGS 2019】日本Spike Chunsoft於東京電玩展舞台上正式宣布，將預定於PS4／Nintendo Switch／PC Steam等平台推出人氣動作冒險《侍道》系列最新作劍術動作RPG《侍道外傳刀神》（侍道外伝KATANAKAMI）登場！

《侍道》系列為 Acquire 所開發，自 2002 年起在 PS2 等平台推出，讓玩家們化身為一名武士，在武士道的世界裡展開冒險戰鬥，除了豐富的分歧故事劇情外，還加入刀的收集等各種要素的人氣動作遊戲系列。至於這次的《侍道外傳 刀神》，則是遊戲類型違劍道動作 RPG 的《侍道》系列的衍生作品。

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在本作中，故事將會從身為武士的主角，為了拯救被當作借款抵押的鍛冶屋堂島工匠的女兒而踏入這片禁忌之地做為開端。遊戲中除了保留《侍道》系列玩家們熟悉的爽快華麗劍術動作砍殺魅力之外，還搭載了每次進入迷宮配置都會自動隨機改變的迷宮自動生成系統，玩家們可以藉此不斷進入迷宮，利用賺來的金錢還債，經營自己的刀鍛冶屋，也讓每次進入迷宮冒險都能有不同的全新刺激體驗！

同時在這次遊戲中，還加入了晝夜的時間模式，在白天的時候，玩家們可以以一名鍛冶屋的身分來賣刀賺錢；而在晚上的時候，則是可以以一名武士的身分進入異界討伐各式各樣的魑魅魍魎，藉此來入手各式各樣的刀具或是素材，藉此來鍛鑄新刀，並在白天經營的刀鍛冶屋中販售這些商品，讓自己能夠更快賺取金錢，幫助刀匠堂島還清借款救回女兒！

同時在這次遊戲中，還加入了晝夜的時間模式（《侍道外傳 刀神》）

同時在這次遊戲中，除了主角（CV：高橋英則）與刀匠「堂島軍二」（CV：伊完岡篤）、因為父親的負債而被債主抓走賣去遊郭（日本古時候的妓院）的「堂島七海」（CV：桑原由氣）等角色外，還將會把《侍道》系列中玩家們熟悉的角色陸續收錄登場，喜歡《侍道》系列的玩家們到時萬勿錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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