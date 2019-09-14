【TGS 2019】《一拳超人：無名英雄》實機試玩！琦玉老師一拳秒人

【TGS 2019】日本萬代南夢宮娛樂在東京電玩展期間公開媒體體驗3v3團隊對戰遊戲《一拳超人：無名英雄》遊戲試玩，讓玩家先行檢視作品中最強角色「琦玉」的參戰規則如何還原原作漫畫設定。

《一拳超人：無名英雄》改編自日本網路漫畫家「ONE」原作、「村田雄介」作畫的《一拳超人》，描述青年「琦玉」為了練就對抗怪人的身材結果練過頭，除了頭髮全禿以外，獲得了只要一拳就能解決對手的超強力量，這樣的他與其他英雄協會與怪人發生的戰鬥，因此在原作中往往都是很晚才登場解決最強對手。

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本次公開的是多人對戰部份，可選擇角色有魔鬼生化人傑諾斯、戰慄的龍卷、流水岩碎拳的邦古等人，玩家也可以將最強英雄「琦玉」編入隊伍，但是附帶的使用規則是「琦玉」只能為第三位英雄，並且在240秒的戰鬥中，他只會在戰鬥140秒後才有可能上場，因此選擇琦玉只能先以兩位英雄撐住場面，透過完美防禦、或者連擊段數提昇可以提昇琦玉的登場速度。

琦玉登場時必定觸發一拳傷害，這時對手可以想辦法閃過這一擊必死的動作，但琦玉上場後只有同樣是琦玉的對手能與之造成傷害，其他角色攻擊幾乎無效。以「延遲出場」與「無敵一拳」的設定有效還原了琦玉的破格強度在原作中的出場順序，琦玉老師雖然會遲到，但是不會缺席。

《一拳超人：無名英雄》預定於PS4／Xbox One／PC Steam推出，發售日期未定。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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