【TGS 2019直擊】殺神奇洛李維斯 Cyberpunk 2077 攤位驚喜現身

《Cyberpunk 2077》製作商CD Projekt RED 參展TGS 2019，奇洛李維斯在遊戲中扮演革命份子Johnny，特別到場宣傳，更騎上Cyber未來電單車「YAIBA KUSANAGI」擺出型格甫士！

奇洛今次到TGS為《Cyberpunk 2077》宣傳，沒再在登台時講粗口「Wake the Fuk Up Samurai」，只賣口乖大讚「YAIBA KUSANAGI」「Cool」、「好Jeng」，原來玩家只要先排長龍試玩一次《Cyberpunk 2077》，並參加抽獎，中獎的話就可以騎上這台被殺神pat pat接觸過的未來戰車，登台拍照！

連奇洛李維斯都大讚這部電單車「YAIBA KUSANAGI」草薙劍好正。（CD PROJECKT RED官方發相）

這部將可在《Cyberpunk 2077》內使用的科幻末來電單車「YAIBA KUSANAGI」（即：草薙劍），在E3 2019已經現身一次，紅色車身加上大量貼紙，明顯概念就是來自《AKIRA》中的金田電單車Kaneda Bike！

奇洛李維斯在大台上簽名，但不是用Fxxking Pencil。（CD PROJECKT RED官方發相）

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《Cyberpunk 2077》發售日為2020年4月16日，提供Xbox、PS4及PC版本。