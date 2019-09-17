幪面超人演周杰倫《說好不哭》MV！網民狂改圖．搶盡五月天阿信鏡

周杰倫新歌《說好不哭》MV近日發布，本來有五月天阿信客串登場彈結他合照，這「彩蛋」已夠驚喜，但人算不如天算，片中日藉男主角渡邊圭祐竟然是《幪面超人時王》第3男主角沃茲／Woz ，這個角色在超人影集中是出名「煩膠」，深受「拉打粉絲」喜愛，網民知道他客串後，就開始瘋狂惡搞改圖，笑爆咀。

May Day阿信驚喜發場，可惜都不及幪面超人的話題性。（MV截圖）

渡邊圭祐在周杰倫《說好不哭》MV扮演攝影助手，跟珍奶店女友兩小口相當幸福，女方知道男友有遠大志向，大方讓男友去英國進修，臨行更送上超貴相機。

在周杰倫《說好不哭》MV中，周董全程chok住彈鋼琴，後半段又有五月天的阿信客串一起唱，非常正斗。而渡邊圭祐則負責演故事部份，他是一個影樓助理，意外結識到由日本名模三吉彩花扮演的珍奶店女店員，女友後來為了實現圭祐到英國讀攝影的理想，不單秘密為他報名，又買了十幾萬港元一部的「哈蘇相機」給男友。女方以為從此要孤身一人了，最後圭祐竟然回到女友身邊，非常之sweet。但網民就將劇中關鍵的「哈蘇相機」改圖成為幪面超人Woz的變身腰帶，傷心感人的畫面頓變爆笑鏡頭，網上瘋傳。

三吉彩花送別男友時打開禮物，相機變了超人變身腰帶，渡邊圭祐更即時變身！（網民改圖）

筆者自製的改圖唱片封面。

《說好不哭》三大「男主角」大集合(設計圖片)

祝え！Woz meets Jay ＆ Ashin（設計圖片）

說回渡邊圭祐，今年25歲、日本東北仙台人，2018年被Amuse公司發掘後，首個工作就是參演平成最後假面騎士《幪面超人 時王》，他身高183cm、樣子英俊、笑容帶點甜美。他的角色沃茲／Woz 設定上是一個拿著預言說的「說書人」，每次主角時王出場，他就會神秘「彈出來」講對白：「慶賀吧！繼承全騎士的力量、 超越時空、 通曉過去與未來的時間王者。其名為假面騎士Zi-O。 此刻正是其誕生的瞬間。」後來他甚至一人分演兩角，又會變身為造型沿自apple watch的「幪面超人Woz」，難怪比第2男主角押田岳（演 明光院藝津）更搶鏡。

渡邊圭祐的角色沃茲有男／白兩個分身，又會變身為面超人Woz，外型似一支apple watch。