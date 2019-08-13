真．一拳超人曬爆筋操肌照 網民笑言：頭髮與肌肉的等價交換？

操肌歷4年（差不多啦） 相片是由130kg 減至 70.9kg 我自幼就很胖，以前行上二樓也會氣喘、多次坐爆馬桶，變了家裡樽日子過得很難受。 現在多了出街，每天也過得很快樂（雖然掉了頭髮 笑） 去年開始更開始挑戰健美比賽呢。