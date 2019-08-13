真．一拳超人曬爆筋操肌照 網民笑言：頭髮與肌肉的等價交換？

撰文：鍾世傑
最後更新日期：
【真．一拳超人】光頭佬，近來看新聞，光頭的人都不是善男信女，但作為JUMP系最好打男人的《一拳超人》琦玉，雖然進行地獄特訓後頭駛都掉了變禿鷹，卻是不少男子渴望成為的型男icon。
最近Twitter有人出po呼籲各位健身成功的人share改變人生的經驗，一位網民「油田圭介 正在當節食健身訓練員！」（@oilysr）share了相片和感想：
筋トレ歴（ちゃんと取り組んで）4年— 油田圭介 ダイエットとボディメイクのトレーナーやってます！ (@oilysr) August 12, 2019
写真は130kg→70.9kg
子供の頃からデブでした。家の2階に上がるだけで息切れし、便座を数回割りました。引きこもりがちで生きてるだけでしんどかったです 笑
今は外出も増え毎日楽しく生きています（髪は失ったけど 笑）
去年からボディビル大会に挑戦しています。 pic.twitter.com/6NjrVmrTxX
操肌歷4年（差不多啦） 相片是由130kg 減至 70.9kg 我自幼就很胖，以前行上二樓也會氣喘、多次坐爆馬桶，變了家裡樽日子過得很難受。 現在多了出街，每天也過得很快樂（雖然掉了頭髮 笑） 去年開始更開始挑戰健美比賽呢。
眾人不約而同覺得像琦玉老師！
連外國人也說：SAITAMA?（即是琦玉）
很多人以為埼玉老師要進行甚麼地獄式訓練，其實他曾透露過，他只是：每日掌上壓100次、仰臥起坐100次、深蹲100次，長跑10公里。其實不算非常地獄，但最重要是每天堅持。油田圭介堅持4年操肌，雖然沒透露訓練內容，但有一樣結果是相同的，就是頭髮全掉變禿頭！
很多人以為埼玉老師要進行甚麼地獄式訓練，其實不然。（集英社：漫畫內頁）