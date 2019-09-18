《碧藍航線》動畫10月3日首播　預告揭露船艦少女們真身

電視動畫《碧藍航線》（アズールレーン）將自10月3 首播，預告 PV 也已經公開。主題曲由 May'n 演唱，片尾曲則由鹿乃演唱。

手遊玩家暱稱「艦B」的《碧藍航線》在今年秋天將要做為動畫登場，雖然是另一款船艦擬人化的手遊，不過靠著更火辣的角色設計和不同玩法，也確實走出一條自己的路，目前玩家人數已經突破600萬人。

故事的舞台是在一顆同樣也有七成海洋覆蓋的未知星球上，結成「碧藍航線」的船艦少女們同心協力的擊退了來自星球外的敵人「賽壬」，但是後來卻因理念互相違背而對立，形成了「碧藍航線」及「赤色中軸」兩個陣營，一觸即發的戰況下，船艦少女們的未來將會如何？！

官方所公布的預告PV中可以看到兩個陣營在海上的互相衝突與彼此的迷惘，更可以聽到由May'n演唱的主題曲《graphite/diamond》。而片尾曲則是由鹿乃演唱的《光の道標》，開播時也請各位提督務必仔細欣賞。

May'n對於這次演唱《碧藍航線》主題曲《graphite/diamond》也表示，希望《碧藍航線》角色們所抱有的信念能夠成為幫助推動人們行動的一陣強風。主題曲目前已推出試聽影片，單曲則會在11月20日發售。《碧藍航線》為預熱動畫開播也推出了一系列的角色歌曲CD，除了歌曲之外也有迷你廣播劇，每張CD更附贈手機遊戲中可使用的虛寶兌換碼。

主題曲「graphite/diamond」是由May'n演唱。（instagram@mayn1021）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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