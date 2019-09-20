碧藍航線手遊港台服封測開始！繁中版預定10月推出

還記得2017年，《碧藍航線》（艦B）在日本引起的熱潮嗎？在剛過去的周六日（14、15日）艦B日服才剛於秋葉原舉行盛大2周年慶祝活動。而同時一時，艦B港台服終於要推出了！目前台服正進行封測，遊戲預定在10月正式推出。

碧藍航線繁中版封測20日開始，測試時間一星期，正式版預定在10月推出。（碧藍航線）

真正的動作射擊遊戲

由品玩邦藝術代理，《碧藍航線》的繁體中文版正於9月20日舉行封測。遊戲講述世界遭受來歷的不明的「塞壬」攻擊，各國的「艦船」們決定組成跨陣營組織「碧藍航線」，奪回失去的領海。

遊戲中玩家可實際操作艦船角色，手動與敵人作戰。在躲避敵人的攻擊之餘作出反擊，技能填充完畢更可發動後排砲擊或空襲，重創敵人。與同類作品不同，艦B是真正的動作射擊遊戲。

遊戲戰鬥版圖，玩家點選艦船移往敵人位置，發動攻擊。（碧藍航線）

收集艦船少女 不同隊伍出擊

遊戲中艦船分為驅逐艦、輕型巡洋艦、重型巡洋艦、戰艦、航空母艦及潛艇等類型，每名艦船少女可搭載不同裝備出戰。而即使同一稀有度，不同裝備也有不同效果。同時每名艦船均有各自技能，透過育成提升自身及技能等級，發揮最大戰力。

至於可能不少玩家留意，艦船的名字和服飾方面，官方已說明港台版是「非和諧」版，玩家可以不用擔心。

日版動畫10月播放！

艦B的動畫版亦即將在10月新翻首播，在日本2周年活動期間官方公開了最新的宣傳動畫，亦公開了由May'n演唱的主題曲《graphite/diamond》。到底首隻中國版艦船擬人化改篇動畫會是怎樣的，就讓我們期待一下吧！