【TGS 2019】Death Stranding 現場直擊　Gameplay二千字詳細解說

遊戲動漫
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作為今年PlayStation重頭大作，Death Stranding（死亡擱淺）雖然沒有在TGS 2019公開DEMO試玩，但就有三日的舞台節目，小島秀夫親自上台展示大量遊戲Gameplay及解說，FANS終於能更加了解遊戲玩什麼：

Death Stranding（死亡擱淺）的Live Stage分開了3日進行，兩日是Gameplay Session，而一日是日文版聲優的Talk。當日Gameplay Session就披露了極多遊戲介面以及玩法，還有與大型BT的戰鬥部份，而且每個項目都設定得極細緻又有搞笑位，甚有小島秀夫的風格。

Death Stranding LIVE STAGE 超多人，筆者當時在現場都擠不了入去看（賴浩然攝）

DAY1：GAMEPLAY SESSION Vol.1

DAY2：GAMEPLAY SESSION Vol.2

DAY3：VOICE TALENT SESSION

Death Stranding LIVE STAGE DAY1 詳細解說：

DAY1的GAMEPLAY節目整整1個小時，而且全日文。可以看到Sam可於Bridges的基地接下送貨任務，之後就可用3D Printer以素材製作各式裝備及道具。而所有的貨物在一開始都會背負在Sam身上，可設定其擺放位置如肩上、背上或手持，而重量及位置亦會影響行走及平衡，示範中就整整拿起約70kg物品。如果覺得微調擺放麻煩，亦可以一鍵用「最適化」來設定完畢。

Sam在行走時有機會因貨物而傾左/傾右，此時就要按L/R鍵來調整平衡。行動時可打開導引模式測量目標位置，亦可以打開地圖，以自己的裝備及體力來考慮而設定行走路徑。行走時Sam可按通訊鍵呼叫，看看附近有沒有其他玩家或其足跡，亦可打開Sensor檢測周圍環境。例如紅色的石頭有機會被絆倒而掉下貨物，而水的深淺亦可以顯示出來，如果在水中耗光耐力貨物亦會流走，亦需要按鍵來恢復身體姿勢，亦示範了飲Monster Energy來回復耐力。

在途中Sam發現了音樂家的遺留物品，並打算將之交回，是遊戲的一些支線任務。而當中就跨越了未「連繫」的區域，在這些區域將有行動限制，例如地圖Offline，及不能使用3D Printer製作道具。當交回貨物給音樂家後，他也幫主角連繫新的區域，Sam除下頸飾並在裝備共有資訊。也得知音樂家原來取用了日本歌手三浦大知的樣貌（配音不是）。他也送Sam一個口風琴。

當「連繫」了版圖後，Sam也看到了其他玩家留下的梯子，並可送上「讚好」。之後Sam的鞋快破爛了，於是就坐下來換鞋，同時看到Sam走到皮開肉爛的雙腳。在坐下時同時也會AutoSave，亦示範了使用剛剛取得的口風琴演奏，BB也開心地讚好。Sam也可以在原地睡覺稍作回復。

其後Sam發現了其他玩家John遺留下來的貨物，小島表示一旦取走在John的遊戲內也會消失。之後再發現了其他玩家Tom建立的Locker，內裡區分可分享的Share Locker及私人的Private Locker。示範中就裝備上了John的貨物，原來是雙腳強化骨架，令最大負重量一口氣激增。更加取出其他玩家的一個Floating Carrier浮遊器，然後將所有貨物都放上去，示範了用一條索來拖行貨物。

接著來到一處敵軍的營地，因為貨物會被Scan到於是先放下來，此時也示範了 Floating Carrier的另一用法，就是可單腳踩著來像滑板那樣快速移動。之後Sam又用了爬山索作另一用法，從背後潛行並綁起敵人。在Hack入敵人Locker後取得一個加速腳架並裝上。此時被敵人發現，於是Sam拿出了Bola Gun迎戰，能射出繩索並束起敵人，亦是不殺傷武器，更示範了可以拿起貨物投擲，變成攻擊武器。小島說因為貨物也會掉破的關係，最好用敵人的貨物來掉。

因為敵人太多Sam決定逃走，用速度腳架追上了敵人的貨車並搶走，示範了可駕車的功能，不過很快就被雷槍給打了下來。逃跑走到一處地面大陝隙，Sam使用了速度腳架的功能，衝刺後進行了大跳躍飛了過去。之後速度腳架也變成紅色表示電池耗盡，並可以用別人建設的充電裝置立即回滿電。

畫面一轉來到了正在下大雨的荒廢城鎮，Sam檢起了一個下雨才會出現的Chiral結晶，它可以用來製作Floating Carrier甚至是Highway。Sam亦發現了一個蟲堆，取得名為Cryptoblote的蟲，之後會成為食糧。再前進一點Sensor就變為警覺狀態，透過與MAMA連接的BB，開始偵測到異物。發現了人型的BT，小島說是BT的Gazer（凝視者）。當Sam停止時才能看到，而Sam移動時就會消失。Gazer會感覺到人的聲音及氣息，固此Sam也自動用手閉起鼻及嘴才移動，此時用剛才的Bola Gun，可以射擊並束縛起Gazer一段短時間。

不過最終Sam都被Gazer發現了，地上開始出現手印並抓住Sam，小島說這些是Hunter，並被帶去離遠的地方。此時地面開始變成黑色液體，更出了一頭大型的BT，小島說是Catcher，如果被牠打倒的話會產生Void Out，亦即之前Trailer中一個圓球型空間整個消失的不知名現象。雖然可以逃走，但Sam決定迎戰，換上了名為Hematic Grenade的血液手榴彈，小島說是用Sam的血來製成，投擲過去產生了大傷害並出現血煙。

大型BT更會射擊LASER橫掃，以及令建築物整個沉沒。因為Sam沒有其他武器於是用通訊鍵叫救援，此時其他玩家以白魂的形態出現，並開始投擲補給品給Sam。Sam最後用洗澡後的水投向BT令其動作減慢，再用ANTI BT HANDGUN解決掉。雖然看似是BOSS戰，不過小島多番強調這隻其實只是嘍囉般的敵人，意味著很多強大的東西還沒出現。在戰勝後也看到地上出現大量Chiral結晶，可以用來製作道具。

之後展示了遊戲中還有溫泉，還分有不同功能，SAM與BB一起落水浸，示範的是電氣之泉可充電。之後為了方便其他玩家也找到此溫泉，還可以留下「這裡有溫泉」的路標。在示範中更找到了其他玩家的電單車，可以進行方便又高速的移動，如果碰到其他玩家放下的加速路標，還可以像賽車遊戲那樣加速。途中亦看到其他玩家興建中的SAFE HOUSE，可以投入材料參加建築來一起使用。

繼續行走後，在到達目的地時也開始播SILENT POETS的歌，感覺有點像Red Dead Redemption。之後Sam到達基地並成功運輸貨物，取得新版圖的「連繫」，同時亦可使用設施的私人房間，餘下的部份就在DAY2繼續，解說了很多自訂、個人化的東西。

DAY 1 LIVE STAGE 影片截圖：

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除了LIVE STAGE外，我們也探訪了KOJIMA PRODUCTION 與小島進行訪問，有興趣可繼續留意我們稍後報導（賴浩然攝）

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