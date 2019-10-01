【Rockman X DiVE】洛克人製作人揭開發理念　望全球玩家切磋

CAPCOM正式公開《ROCKMAN X DiVE》以來到現今測試會已經結束一段時間了，遊戲帶給洛克人粉絲的興奮感還是久久不能忘懷。對於此次《ROCKMAN X DiVE》有別於系列作品的新系統與世界觀，洛克人系列製作人「土屋和弘(Tsuchiya Kazuhiro)」也發表了他的看法。

土屋先生表示，在全新世界觀「深層紀錄檔」當中，將所有不可能在本篇當中實現的事情都變成可能，例如X與Zero一起出任務、VAVA手持光劍……等玩家原本只能想像中的場景，在《ROCKMAN X DiVE》通通都會具體化的實現。同時，對於玩家最在意的操作手感，開發團隊也以相當謹慎的面對這個問題，希望完美的在手機上重現搖桿操作的感覺。還有洛克人最經典的衝刺、蹬牆等動作，也都完美呈現在《ROCKMAN X DiVE》。

洛克人系列製作人土屋和弘（Gamebase授權使用）

另外針對PVP與共鬥系統，土屋先生也表示當初在設計這兩個系統也是著重現今人手一支智慧型手機，只要透過《ROCKMAN X DiVE》內的系統，就能達到全世界洛克人玩家間的交流與切磋的目的。

訪談中也提到，在《洛克人X系列》眾多的角色中，最喜歡的角色就是Zero。除了Zero是讓玩家感受到整個世界觀魅力的關鍵角色之外，對於在《洛克人X 4》才能操作的角色而且手持光劍，與X截然不同的攻擊方式，也給人很鮮明的印象。最重要的是Zero的名字，Zero代表的是數字是零，但是名字第一個英文字母是Z，而Z在英文當中又是最後一個字母，當初賦予這個角色名字的時候是否有其他的含意，這也讓土屋先生思考了許久卻也因此愛上了這個角色。

最後，土屋先生也表示雖然距離正式上線還要一段時間，但是為了不要愧對了這個經典的作品同時也要帶給玩家全新的感受，因此請玩家們耐心等待也請多多給開發團隊指教了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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