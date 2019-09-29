《人中之龍7》2020年1月開賣　全新動態指令RPG戰鬥系統夠過癮

SEGA Games 今（27）日公開預定 2020 年 1 月 16 日發售的《人中之龍》系列最新作，PS4 專用遊戲《人中之龍7 光與闇的去向》（以下簡稱《人中之龍7》）全新戰鬥系統「動態指令 RPG 戰鬥」以及各角色戰鬥風格的介紹！

戰鬥詳情介紹

春日在神室町的泡泡浴「桃源鄉」被生下，連父母是誰都不曉得，度過了孤單的童年。對這樣的春日而言，唯一樂趣就是遊玩不曉得誰放在辦公室裡的遊戲片《勇者鬥惡龍》。消除寂寞並帶來初次冒險體驗的《勇者鬥惡龍》令春日深深着迷，久而久之開始夢想自己也要成為和夥伴一同為正義奮鬥勇者般的人物。

從此之後，春日不管做什麼事都會意識到《勇者鬥惡龍》。這樣的習慣即使經過漫長歲月到了現在仍未改變，甚至就算是攸關生死危機的幹架時，也會把對手當成怪物來戰鬥。本作品便以幽默的演出來呈現春日的這個設定，讓戰鬥時的敵人外觀搖身一變化為怪物模樣，藉此在維持著原本寫實世界觀的情況下，讓玩家享受到與各式各樣五花八門敵人交戰的樂趣。

新戰鬥系統「動態指令 RPG 戰鬥」

「動態指令 RPG 戰鬥」這種嶄新戰鬥系統，是由系列作品中培育至今的幹架動作與人人能樂在其中的 RPG 融合而成。雖然是RPG，不過將會即時性地呈現出街上所有物件皆瞬息萬變、充滿動感的高速戰鬥。同時，街上的狀況與敵人的相對位置也會對戰鬥帶來極大影響，大幅提昇了戰鬥的策略性。

靈活運用行動指令施展多采多姿的動作！

戰鬥時可選擇的行動，除了「攻擊」、「防禦」、「逃走」等基本種類之外，還準備了「極技」及後述的「外派幫手」等原創要素。「極技」是執行所謂必殺技的指令，包含系列作中玩家所熟悉的「熱血動作」等大絕招在內，能夠爽快地發動具備「攻擊」、「回復」、「輔助」等形形色色效果的招式。「極技」當中也有不少需要連按或輸入按鈕的操作，雖是 RPG 但仍能夠體驗到遊玩動作遊戲般的感覺。

要向哪個敵人發動攻擊都行，但視情況也可能會遭到妨礙

本作品中在攻擊遠處敵人時，可能會遭到近處敵人妨礙，反之若我方夥伴在敵人附近的話則會幫忙追擊，敵人與我方之間隨時隨地不斷變化的相對位置將會大幅影響戰略。並且還準備了多種範圍攻擊與合作攻擊，這些攻擊是否有效，也會隨着與敵人之間的相對位置及戰 鬥舞台的結構而時時變化。並非「只是選擇招式」，而是能夠暢享到本作品獨特的深奧、嶄新的策略戰鬥。

街上的物件也拿來當武器利用！

做為《人中之龍》系列一脈相承的作品，當然保留了能將街上物品當成武器的要素。戰鬥中如果有看板或自行車等物品掉在附近的話，便會自動發動將它拿起來揮舞、踢飛去撞敵人等動作。這些攻擊具有非常強大的威力，是否能夠活用掉在附近的物品將會左右戰局。

（《人中之龍7 光與闇的去向》遊戲截圖 ）

關於各角色的戰鬥風格

本作品中存在著職業，春日等人可透過轉換職業讓戰鬥風格產生變化。首先就依序介紹主角春日及夥伴難波、足立、紗榮子的基本戰鬥風格。

春日「勇者」

拿著名為球棒的劍消滅敵人，並且擁有支援夥伴招式的全能型「勇者」。能學會視戰況彈性運用的極技，包括單一攻擊「強打攻擊」及可攻擊廣範圍的「百萬強打」等等。 還有向成員發出號令使其攻擊力提昇或回復HP的極技，可說是不辱勇者名號的風格。

（《人中之龍7 光與闇的去向》遊戲截圖 ）

足立「刑警」

擁有結合了警棍與逮捕術的戰鬥風格，以及資深刑警特有的技能，是一名強壯的「戰士」，用左手的警棍痛毆敵人，再用右手將其抓起來的力量型打法。由於原本是刑警，戰鬥中會運用各式各樣的逮捕術來應戰，以警棒施加的強烈一擊為首，能夠一手包辦攻擊任務，或是封鎖敵人的行動。

（《人中之龍7 光與闇的去向》遊戲截圖 ）

難波「街友」

施展出在街頭求生的環境下學會的招式，揮舞雨傘或手杖等物品的戰鬥風格，模樣正如「魔法師」。一般攻擊不怎麼強力，不過能讓鴿子襲擊敵人，或使用酒和打火機來吐火，施展這些有如魔法般的攻擊擊敗敵人。此外還有對敵人跪求道具的「乞討」等多種具備街友風格的招式。

（《人中之龍7 光與闇的去向》遊戲截圖 ）

紗榮子「小媽媽桑」

活用公關俱樂部小媽媽桑的特色，揮舞手提包的戰鬥風格，將引發能力下降或異常狀態的招式運用自如，戰法靈活多變的「魔法戰士」。除了把手提包像鏈球一樣揮舞的極技之外，還有使用化妝用的粉撲造成致盲效果的異常狀態攻擊， 以及藉由從前學過的瑜珈來自我強化等等，備齊了豐富多樣的極技。

（《人中之龍7 光與闇的去向》遊戲截圖 ）

關於外派幫手

本作品戰鬥的特色要素之一就是「外派幫手」。外派幫手是一種「召喚服務」，在戰鬥中打電話，透過付錢方式請來有助於戰鬥的角色。服務內容包括「附帶追加效果的全體攻擊」、「回復 HP」等等，依各召喚角色而異。服務內容強大的角色，召喚所需的價錢也相當高，因此好好存錢也是很重要的。可召喚的角色，在通過街上發生的支線故事或推進主線故事後便會逐漸增加。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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