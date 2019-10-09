《Apex 英雄》萬聖節活動即將到來！限定物品與殭屍模式資訊曝光

【 Apex Legends 萬聖節活動】《Apex 英雄》已在近期進入了第三賽季「瓦解冰消」，相信玩家們都已在新的地圖中互相較勁，同時嘗試看看新英雄「暗碼士」有什麼能耐，並看看這位新成員的出現能帶來什麼樣的新搭配吧？不過就在大家還在熟悉新賽季的時候，官方也準備了另一項活動來給玩家體驗。

「Fight or Fright」為《Apex 英雄》的萬聖節活動，將會出現24個期間限定物品，而這些都可透過直接購買、製作或是開戰利品箱的形式來獲取，雖然活動還未正式開跑，但官方也釋出了部分的萬聖節主題槍枝以及英雄造型讓玩家搶先看。

「Fight or Fright」將會出現24個期間限定物品。（Gamebase）

「Fight or Fright」將會出現24個期間限定物品。（Gamebase）

「Fight or Fright」將會出現24個期間限定物品。（Gamebase）

而除了新的期間限定物品外，開發團隊也帶來了萬聖節特殊模式「Shadowfall」，該模式的遊戲人數為35人，其最大的特點便是玩家死後會以空投的形式再度重生，但不再是個可以正常使用槍枝和英雄能力的戰士，而是個移動以及跳躍速度都大幅提升且只懂得殘忍肉搏戰的可怕殭屍，所有的殭屍玩家都為同個隊伍，且可無限次復活，是個越後期越刺激的期間限定模式。「Fight or Fright」將會於10月15號正式開跑，並預計於11月5號截止，有興趣的玩家可別錯過啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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