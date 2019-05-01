Respawn因《APEX 》延後《Titanfall》系列新作開發計劃？

Respawn Entertainment CEO Vince Zampella 透露團隊也正在著手開發《Titanfall》系列的新作，不過隨著近期《APEX 英雄》執行製作人 Drew McCoy 的發言來看，玩家恐怕要失望了。

由 Respawn Entertainment 所打造的《APEX 英雄》在 2 月 5 號上市後便成了不少人熱愛的免費大逃殺作品，上市不到一個禮拜玩家數便突破2500 萬大關，在 Twitch 上的熱門度不但超越了《英雄聯盟》，還多次擊敗了實況觀看人數榜榜首保持者《Fortnite》。

《APEX 英雄》的成功讓 Respawn Entertainment 獲得了不少關注，而 CEO Vince Zampella 在 2019 年 2 月也曾透露團隊也正在著手開發《Titanfall》系列的新作，雖然並未提供太多資訊，但已引起了玩家的討論。不過隨著近期《APEX 英雄》執行製作人 Drew McCoy 的發言來看，期待的玩家恐怕要失望了。

Drew McCoy 表示 Respawn Entertainment 當前正分為兩個開發團隊，一個著重於維護《APEX 英雄》，另一個則是專注於《星際大戰 絕地 組織殞落》的開發上，當前並未擁有額外的人手去開發《Titanfall》系列相關的新作，而他們也沒有打算挪用《APEX 英雄》以及《星際大戰 絕地 組織殞落》的開發人力去做這件事，因此期待《Titanfall》系列新作的玩家恐怕還得在等上好一段時間才有機會看到了。

不過 Respawn Entertainment 所做出的該項決定倒也不會太讓人意外，《APEX 英雄》雖成了熱門作品，但也碰到不少問題，其中最為嚴重的便是作弊玩家問題，開發團隊並未預想到遊戲會如此成功，因此並未針對作弊問題作太大的防制，也並未加設玩家舉報功能，讓外掛問題持續惡化，2 月便封鎖了 1 萬 6 千多位作弊帳號，到了 3 月便增加至 35 萬，成了該作最為嚴峻的挑戰。

開發團隊雖然在經歷了多項嘗試後稍微減少了外掛的數量，但後續的戰鬥通行證也帶來了新的問題，其本身所賦與的內容被玩家認為過於粗糙且稀少，在加上遊戲整體更新速度也被認為過於緩慢，進一步激起了玩家的不滿。

隨著遊戲各項負面問題持續增加，許多知名實況主在近期也開始無法忍受《APEX 英雄》當前的狀況，紛紛轉向實況其他遊戲，《APEX 英雄》的實況熱門度便從 2 月中開始出現消減，熱門度在 3 月中便跌落了足足 75%，熱門大逃殺作品的寶座又再度被《Fortnite》奪去，對 Respawn Entertainment 來說想要將遊戲從低潮中拉回頂端，挪用人手去其它未來計劃想必不會是一個好選擇。

而《星際大戰 絕地 組織殞落》的狀況也是相當嚴峻，畢竟 EA 先前的《星際大戰：戰場前線 2》內購系統風波外加遊戲設計問題已激怒了不少星戰粉絲，而該系列也有很長一段時間未推出單人動作冒險作品，因此也是不少玩家在關注的遊戲，對 Respawn Entertainment 來說負責該款作品的開發人力完整性也是必要的。

《Titanfall》系列在初代登場時並未帶來太好的成績，遊戲只有多人對戰的內容在當時可是獲得了不小的批評，但該系列的評價便靠著二代所帶來的精彩單人劇情模式洗白成了不少玩家認定的佳作，而後續以《Titanfall》系列作為世界關的《APEX 英雄》推出後，也是讓不少玩家更加期待該系列的後續發展，但以《APEX 英雄》當前的狀況來看，該作比較像是此系列的障礙，而不是個推動此系列前進的作品。

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