暴雪歸邊！《爐石戰記》大師職業賽香港選手 Blitzchung 遭除名

《爐石戰記》大師職業賽近日近日成為不少人的焦點，其中更包括《爐石》玩家外的群眾，原因正是香港選手 Blitzchung（聰哥）在比賽訪問中戴面罩受訪，並吶喊「光復香港，時代革命」8 個大字。雖然該片刻已在官方頻道下架，但不少台港玩家看完都對 Blitzchung 的敢言致敬。即使他指沒有對此感到後悔，但仍令人擔心他的職業生涯，而今天（10 月 8 日）暴雪（Blizzard Entertainment）終於作出了回應。

暴雪大刀闊斧式割席

事源《爐石戰記》香港選手 Blitzchung 在亞太區大師職業賽第二季例行賽最後一埸賽事中，勝出比賽後戴著面罩和口罩接受採訪，用意對《禁蒙面法》作出抗議。而台灣賽評看到 Blitzchung 的打扮後，亦給他發言的機會，整個訪問 Blitzchung 就只說出「光復香港，時代革命」的言論。經過兩日的沈澱，暴雪今天終於作出回應，指有關的行為已違反2019《爐石戰記》大師職業賽官方賽事規章（6.1 (o) 條）。暴雪更指出，為了避免類似情形於日後再次發生，決定把 Blitzchung 在大師職業賽除名，並取消其於第二賽季所獲的獎金。此外，即日至 2020 年 10 月 5 日止，Blitzchung 將不具參與《爐石戰記》相關電競賽事之資格。

Blitzchung 接受訪問的畫面

2019《爐石戰記》大師職業賽官方賽事規章第1.4版 第12頁，第6.1 (o) 條：依暴雪裁定，任何涉入破壞自己聲譽、冒犯部分或社會群體、或造成任何傷害暴雪形象之行為，將導致自己從大師職業賽除名且其於賽季中所獲之獎金將全數歸零，以及其他於本選手手冊或Blizzard網站使用條款所列舉之賠償。

台灣玩家震怒

訪問的肇事人除了 Blitzchung 外，還有兩名台灣的賽評，令人驚訝的是他們也遭殃。當時的主播賽評易先生與偷米也被暴雪中止合作，暴雪的決定令一眾台港玩家震怒，更在《爐石戰記》的遊戲討論區中，出現了退費教學文，教大家如何把一直以來課卡包的錢從 App store 中退回來。

IOS玩家退費教學（按此進入）

AfreecaTV 爐石亞洲邀請賽中，香港選手Lasthopelolz 也在比賽時戴上面罩（爐石電競聯盟圖片）

網民改圖諷刺暴雪的決定（網上圖片）

暴雪向中國靠攏

這次並非暴雪首次向中國示好，同一款遊戲《爐石戰記》，7 月時就為了讓遊戲更符合中國的政策，把 8 張比較暴力和色情的卡片美術圖「河蟹」。亦著手和網易合作，推出《暗黑破壞神永生不朽》手機遊戲，消息在 BlizzCon 2018 公布時，就有玩家即埸表達不滿。再看到今次對 Blitzchung 和賽評的處理手法，不難令人覺得暴雪也在金錢面前跪低了。

中國版《爐石戰記》卡片：

+ 4 + 3 + 2

十年磨一劍，很多玩家用這個說法形容暴雪（Blizzard Entertainment）製作的出色遊戲，即使要等很長時間，但遊戲性一定不會令玩家失望。誰又會料到，這次一磨竟然磨出一把「劍指中國」。

[BREAKING] Hong Kong Hearthstone player @blitzchungHS calls for liberation of his country in post-game interview:https://t.co/3AgQAaPioj



@Matthieist #Hearthstone pic.twitter.com/DnaMSEaM4g — 🎃 Inven Global 🎃 (@InvenGlobal) 2019年10月6日

資料來源：《爐石戰記》官網