【賀】冨樫義博《Hunter X Hunter》全職獵人休刊達650回

慶賀吧！繼承全獵人的力量，超越交稿死線，由過去達至未來的休刊王。其名為冨樫義博，此刻正是其誕生的瞬間。

《Hunter X Hunter》和冨樫義博教會了我，數字和規則，都是用來被打擊的！根據網民統計數據所見，今個星期《Hunter X Hunter》已達成《週刊少年Jump》前無古人的休刊650次新紀錄。其實冨樫義博有長期腰痛、為打機不工作等傳聞一直不絕於耳，甚至有前助理以第3者角度將跟從冨樫義博工作的經驗畫成漫畫，但都沒有人真正確定其可信性。現時冨樫是以交10期稿、休息一段時間的方式工作，本來在2018年尾，冨樫義博說過已交了10期草稿，但如今已是2019年10月啦……

算吧，來看些有趣數字：

《Hunter X Hunter》再今只刊登了392回 《Hunter X Hunter》休刊了650回 最高紀錄是2015年全年休刊 最長連續休刊回數是92回 《Hunter X Hunter》2019年至今未曾復刊、達20回 《One Piece》今個星期已經刊登至958回

小岡不單變大岡，就快變岡叔。

2018年尾最後一次作者留言，老師表示為了確定自己能夠準備10星期份草稿，將要去進行健康面談，接下來就會畫畫了……但……