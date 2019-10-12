【賀】冨樫義博《Hunter X Hunter》全職獵人休刊達650回

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

慶賀吧！繼承全獵人的力量，超越交稿死線，由過去達至未來的休刊王。其名為冨樫義博，此刻正是其誕生的瞬間。

《Hunter X Hunter》和冨樫義博教會了我，數字和規則，都是用來被打擊的！根據網民統計數據所見，今個星期《Hunter X Hunter》已達成《週刊少年Jump》前無古人的休刊650次新紀錄。其實冨樫義博有長期腰痛、為打機不工作等傳聞一直不絕於耳，甚至有前助理以第3者角度將跟從冨樫義博工作的經驗畫成漫畫，但都沒有人真正確定其可信性。現時冨樫是以交10期稿、休息一段時間的方式工作，本來在2018年尾，冨樫義博說過已交了10期草稿，但如今已是2019年10月啦……

算吧，來看些有趣數字：

《Hunter X Hunter》再今只刊登了392回

《Hunter X Hunter》休刊了650回

最高紀錄是2015年全年休刊

最長連續休刊回數是92回

《Hunter X Hunter》2019年至今未曾復刊、達20回

《One Piece》今個星期已經刊登至958回

小岡不單變大岡，就快變岡叔。

2018年尾最後一次作者留言，老師表示為了確定自己能夠準備10星期份草稿，將要去進行健康面談，接下來就會畫畫了……但……

Hunter休刊已經可以用來做大學畢業論文？

【Netflix】日本又沉沒？湯淺政明執導《日本沉沒2020》明年上架
高達、伊迪安、聖戰士《富野由悠季電視的世界》經典主題歌集發售
《鬼滅之刃》襟章被中國排隊黨全數秘殺．日拍炒爆6倍粉絲叫苦
【禁蒙面法】幪面超人文宣海報現身葵芳　Fans：「點解冇平成？」
香港加油？日本同人畫師防中國非法上載　漫畫妙藏敏感句趕絕盜版
麵包超人推出新角色？切合日本熱爆話題　但細節非常驚嚇？
《忍者亂太郎》作者尼子騷兵衛中風後健康欠佳　33年漫畫連載告終
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。