高達、伊迪安、聖戰士《富野由悠季電視的世界》經典主題歌集發售

動畫界的有名導演富野由悠季自六月起在日本舉辦巡迴展覽「富野由悠季的世界-高達、傳說巨神伊迪安、還有現在-」，而他所執導過的那些電視動畫主題曲想必也是許多人小時候甚至是現在的回憶。隨著展覽的進行，官方也決定推出這些主題片尾曲的專輯，名為「富野由悠季『電視』的世界～TV 版主題歌全集～」，讓粉絲可以在看完展覽後，再多帶一份回憶當作禮物。

官方決定推出這些主題片尾曲的專輯，名為「富野由悠季『電視』的世界～TV 版主題歌全集～」。（Gamebase）

這張專輯最早的作品是1972年播出的《海王子（海のトリトン）》，還有不可缺席的《高達》系列，從《機動戰士高達》開始到近年所執導的《高達 Reconguista in G》共17部作品的主題片尾曲，還有初次轉錄CD化的18首音源在內將收錄44首歌曲，可說是包含許多歷史在內的一張專輯，而封面則以具有代表性的高達動畫分鏡為主。

專輯最早的作品是1972年播出的《海王子（海のトリトン）》。（Gamebase）

自10月12日起這張專輯可以在「富野由悠季的世界」展覽物販區買到，其他通路則有KING e-SHOP等部分購物網站將會上架。

※收錄歌曲 01. 行け！ザンボット3 / 堀光一路（「無敵超人ザンボット3」OP） 02. 宇宙の星よ永遠に / 堀光一路（「無敵超人ザンボット3」ED） 03. カムヒア！ダイターン3 / 藤原誠（「無敵鋼人ダイターン3」OP） 04. トッポでタンゴ / こおろぎ’73（「無敵鋼人ダイターン3」ED） 05. 翔べ！ガンダム / 池田鴻（「機動戦士ガンダム」OP） 06. 永遠にアムロ / 池田鴻（「機動戦士ガンダム」ED） 07. 復活のイデオン / たいらいさお（「伝説巨神イデオン」OP） 08. コスモスに君と / 戸田恵子（「伝説巨神イデオン」ED） 09. 疾風ザブングル / 串田アキラ（「戦闘メカ ザブングル」OP） 10. 乾いた大地 / 串田アキラ（「戦闘メカ ザブングル」ED） 11. ダンバインとぶ / MIO（「聖戦士ダンバイン」OP） 12. みえるだろうバイストン・ウェル / MIO（「聖戦士ダンバイン」ED） 13. エルガイム －Time for L-GAIM－ / MIO（「重戦機エルガイム」前期OP） 14. スターライト・シャワー / MIO（「重戦機エルガイム」ED） 15. 風のノー・リプライ / 鮎川麻弥（「重戦機エルガイム」後期OP） 16. Z・刻をこえて / 鮎川麻弥（「機動戦士Zガンダム」前期OP） 17. 星空のBelieve / 鮎川麻弥（「機動戦士Zガンダム」ED） 18. 水の星へ愛をこめて / 森口博子（「機動戦士Zガンダム」後期OP） 19. アニメじゃない～夢を忘れた古い地球人よ～ / 新井正人（「機動戦士ガンダムZZ」前期OP） 20. 時代が泣いている / 新井正人（「機動戦士ガンダムZZ」前期ED） 21. サイレント・ヴォイス / ひろえ純（「機動戦士ガンダムZZ」後期OP） 22. 一千万年銀河 / ひろえ純（「機動戦士ガンダムZZ」後期ED 23. STAND UP TO THE VICTORY～トゥ・ザ・ビクトリー～ / 川添智久（「機動戦士Ｖガンダム」前期OP） 24. WINNERS FOREVER－勝利者よ－ / INFIX（「機動戦士Ｖガンダム」前期ED） 25. Don’t Stop！ Carry On！ / RD（「機動戦士Ｖガンダム」後期OP） 26. もう一度TENDERNESS / KIX-S（「機動戦士Ｖガンダム」後期ED） 27. IN MY DREAM / 真行寺恵里（「ブレンパワード」OP） 28. 愛の輪郭（フィールド） / KOKIA（「ブレンパワード」ED） 29. ターンＡターン / 西城秀樹（「∀ガンダム」2話～ OP） 30. AURA / 谷村新司 （「∀ガンダム」1話～ ED） 31. CENTURY COLOR / RAY-GUNS（「∀ガンダム」39話～ OP） 32. 月の繭 / 奥井亜紀（「∀ガンダム」41話～ED） 33. 限りなき旅路 / 奥井亜紀（「∀ガンダム」最終話ED） 34. キングゲイナー・オーバー！ / 福山芳樹（「OVERMANキングゲイナー」OP） 35. Can you feel my soul / 秘密楽団マボロシ（「OVERMANキングゲイナー」ED） 36. BLAZING / GARNiDELiA（「ガンダム Gのレコンギスタ」前期OP） 37. ふたりのまほう / May J.（「ガンダム Gのレコンギスタ」後期OP） 38. Gの閃光 / ハセガワダイスケ（「ガンダム Gのレコンギスタ」ED） 39. 海のトリトン（GO！GO！トリトン） / ヒデ夕樹、杉並児童合唱団（「海のトリトン」OP） 40. 海のトリトン / 須藤リカ、南こうせつとかぐや姫（「海のトリトン」ED） 41. 勇者ライディーン / 子門真人、コロムビアゆりかご会（「勇者ライディーン」OP） 42. おれは洸だ / 子門真人、コロムビアゆりかご会（「勇者ライディーン」ED） 43. ラ・セーヌの星 / 堀江美都子、コロムビアゆりかご会（「ラ・セーヌの星」OP） 44. 私はシモーヌ / 堀江美都子、コロムビアゆりかご会（「ラ・セーヌの星」ED）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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