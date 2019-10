高達、伊迪安、聖戰士《富野由悠季電視的世界》經典主題歌集發售

這張專輯最早的作品是1972年播出的《海王子(海のトリトン)》,還有不可缺席的《高達》系列,從《機動戰士高達》開始到近年所執導的《高達 Reconguista in G》共17部作品的主題片尾曲,還有初次轉錄CD化的18首音源在內將收錄44首歌曲,可說是包含許多歷史在內的一張專輯,而封面則以具有代表性的高達動畫分鏡為主。

自10月12日起這張專輯可以在「富野由悠季的世界」展覽物販區買到,其他通路則有KING e-SHOP等部分購物網站將會上架。

※收錄歌曲

01. 行け!ザンボット3 / 堀光一路(「無敵超人ザンボット3」OP)

02. 宇宙の星よ永遠に / 堀光一路(「無敵超人ザンボット3」ED)

03. カムヒア!ダイターン3 / 藤原誠(「無敵鋼人ダイターン3」OP)

04. トッポでタンゴ / こおろぎ’73(「無敵鋼人ダイターン3」ED)

05. 翔べ!ガンダム / 池田鴻(「機動戦士ガンダム」OP)

06. 永遠にアムロ / 池田鴻(「機動戦士ガンダム」ED)

07. 復活のイデオン / たいらいさお(「伝説巨神イデオン」OP)

08. コスモスに君と / 戸田恵子(「伝説巨神イデオン」ED)

09. 疾風ザブングル / 串田アキラ(「戦闘メカ ザブングル」OP)

10. 乾いた大地 / 串田アキラ(「戦闘メカ ザブングル」ED)

11. ダンバインとぶ / MIO(「聖戦士ダンバイン」OP)

12. みえるだろうバイストン・ウェル / MIO(「聖戦士ダンバイン」ED)

13. エルガイム -Time for L-GAIM- / MIO(「重戦機エルガイム」前期OP)

14. スターライト・シャワー / MIO(「重戦機エルガイム」ED)

15. 風のノー・リプライ / 鮎川麻弥(「重戦機エルガイム」後期OP)

16. Z・刻をこえて / 鮎川麻弥(「機動戦士Zガンダム」前期OP)

17. 星空のBelieve / 鮎川麻弥(「機動戦士Zガンダム」ED)

18. 水の星へ愛をこめて / 森口博子(「機動戦士Zガンダム」後期OP)

19. アニメじゃない~夢を忘れた古い地球人よ~ / 新井正人(「機動戦士ガンダムZZ」前期OP)

20. 時代が泣いている / 新井正人(「機動戦士ガンダムZZ」前期ED)

21. サイレント・ヴォイス / ひろえ純(「機動戦士ガンダムZZ」後期OP)

22. 一千万年銀河 / ひろえ純(「機動戦士ガンダムZZ」後期ED

23. STAND UP TO THE VICTORY~トゥ・ザ・ビクトリー~ / 川添智久(「機動戦士Vガンダム」前期OP)

24. WINNERS FOREVER-勝利者よ- / INFIX(「機動戦士Vガンダム」前期ED)

25. Don’t Stop! Carry On! / RD(「機動戦士Vガンダム」後期OP)

26. もう一度TENDERNESS / KIX-S(「機動戦士Vガンダム」後期ED)

27. IN MY DREAM / 真行寺恵里(「ブレンパワード」OP)

28. 愛の輪郭(フィールド) / KOKIA(「ブレンパワード」ED)

29. ターンAターン / 西城秀樹(「∀ガンダム」2話~ OP)

30. AURA / 谷村新司 (「∀ガンダム」1話~ ED)

31. CENTURY COLOR / RAY-GUNS(「∀ガンダム」39話~ OP)

32. 月の繭 / 奥井亜紀(「∀ガンダム」41話~ED)

33. 限りなき旅路 / 奥井亜紀(「∀ガンダム」最終話ED)

34. キングゲイナー・オーバー! / 福山芳樹(「OVERMANキングゲイナー」OP)

35. Can you feel my soul / 秘密楽団マボロシ(「OVERMANキングゲイナー」ED)

36. BLAZING / GARNiDELiA(「ガンダム Gのレコンギスタ」前期OP)

37. ふたりのまほう / May J.(「ガンダム Gのレコンギスタ」後期OP)

38. Gの閃光 / ハセガワダイスケ(「ガンダム Gのレコンギスタ」ED)

39. 海のトリトン(GO!GO!トリトン) / ヒデ夕樹、杉並児童合唱団(「海のトリトン」OP)

40. 海のトリトン / 須藤リカ、南こうせつとかぐや姫(「海のトリトン」ED)

41. 勇者ライディーン / 子門真人、コロムビアゆりかご会(「勇者ライディーン」OP)

42. おれは洸だ / 子門真人、コロムビアゆりかご会(「勇者ライディーン」ED)

43. ラ・セーヌの星 / 堀江美都子、コロムビアゆりかご会(「ラ・セーヌの星」OP)

44. 私はシモーヌ / 堀江美都子、コロムビアゆりかご会(「ラ・セーヌの星」ED)