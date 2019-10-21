人氣戀愛遊戲《LovePlus Every》手機版10月雙平台戀愛啟動

日本Konami預定2019年在App Store／Google Play等手機平台上推出的人氣戀愛遊戲《LovePlus》系列最新作《LovePlus Every》（ラブプラス EVERY），宣布將決定於10月31日起正式推出上架。

在這款人氣戀愛遊戲《LovePlus》系列最新作手機遊戲中，除了保留原作與真實時間連動等獨特設計外，在視覺美術、音效與故事性上也都比之前單機版要更加強化許多，還將會加入手機版原創，以學生生活為題材，讓玩家們來挑戰各式「校園挑戰（スクールチャレンジ）」過關後來追加新的約會地點的設計，或是可入手以高品質插圖演出的「女朋友卡片（カノジョカード）」等新要素，加上部分模式還對應VR虛擬實境演出的VR約會等功能（VR模式預定於2020年夏天實裝），讓玩家們感受不同於之前單機版的全新《LovePlus》戀愛體驗！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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