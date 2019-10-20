PS4《十三機兵防衛圈》3大特典：包括Saturn經典《公主之冕》復刻

PS4遊戲《十三機兵防衛圈》公開豪華版內容、下載特典等新情報，包括附送Altus動作RPG經典《公主之冕》（プリンセスクラウン，Princess Crown）。

【PS4《十三機兵防衛圈》4大特典情報】日本Atlus在昨（18）日公開的超時空迷你特別節目中，公開了PS4遊戲《十三機兵防衛圈》最新情報，其中最令玩家振奮的消息就是睽違22年，Atlus 於1997年在SEGA Saturn推出的動作RPG經典名作《公主之冕》（プリンセスクラウン，Princess Crown）將會以復刻版本讓玩家在PS4上重新體驗！

3＋1 特典為《公主之冕》復刻版、神谷盛治繪製PS4《十三機朮》主題包、《十三機兵》數碼原畫圖輯。以及+1的日本活動抽獎資格。

《公主之冕》描述主角格蘭德爾在13歲繼承「光之王冠」與「王家之劍」後即位成了瓦倫迪亞新一任的女王。由於王國內部問題不斷，她決定挺身而出為人民戰鬥。在故事過程當中她將遇到另外三位一同奮戰的夥伴，他們三位都有各自的故事背景，在完成格蘭德爾的故事後玩家也可以選擇其他角色進行分歧路線。

《公主之冕》（プリンセスクラウン，Princess Crown）

昨日的生放送節目上宣布《公主之冕》會以DLC型態讓先行預購的玩家們下載（預計在今年冬季推出），還沒有預購《十三機兵防衛圈》的玩家要趁早預定喔！此外也公開了由總監神谷盛治繪製的全新PS4主題，與《十三機兵防衛圈》特別見面會參加應募卷（本活動預計抽選出 130 名玩家到場參加，活動詳細內容將於日後公開），以及數位影像觀賞企劃「鞍部的房間」，玩家可以在這裡欣賞到每個角色的動畫。

另外關於先前公開的豪華預購版中，第二世代型13番機兵的紙模型在節目內正式亮相！透過特殊的列印技術製作，在模型上呈現出完全看不出紙質的金屬感；在節目最後更公開《十三機兵防衛圈》序盤體驗版即將於10月中正式配信。有別於先前的體驗版，本次的遊玩紀錄可以繼承到正式版本中，想要在遊戲正式推出前體驗本作魅力的玩家們不要錯過！

同時亦公布了《十三機兵防衛圈》限定版內容、最新可繼承save版demo。（《十三機兵防衛圈》截圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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