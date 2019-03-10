【暗黑破壞神Diablo】經典初代上架　20fps畫質玩家復古體驗

《暗黑破壞神》想必是不少玩家都聽聞過的經典系列，它在 1996 年初次登場後便靠著獨特的黑暗風格、亂數生成地圖機制和豐富的打寶體驗成了當時的熱門遊戲，即便到現在還是有不少人認為初代是一款無人能超越的 RPG 傑作。

相信不少玩家都玩過該系列的二代以及三但未嘗試過一代吧？若各位有興趣想嘗試挑戰初代，現在則是最佳的入手時機，因為《暗黑破壞神》初代數位版目前已在 GOG 上以$9.99 的價格販售中，也確立支援 Windows 7、8 以及 10 作業系統，不必擔心相容問題。雖然後續是否會有新增遊戲內容的相關更新還屬未知，但已確立當前所販售的版本除了能在當前版本的 Windows 10 作業系統運作外，也支援最多四人連線同樂的設定，而許多當時的已知遊戲 BUG 也已修正，還提供了復古選項讓玩家在 20 fps 的畫面品質下回味最初的《暗黑破壞神》初代體驗，有興趣的玩家可別錯過啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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