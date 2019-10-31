新垣結衣寫真集睽違七年12月發售　親任總編展現「演員」以外面貌

新垣結衣即將在12月5日發行她睽違七年的寫真形象書「YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019」同時也解禁了封面照片。

本作是來自新垣在日本雜誌「NYLON JAPAN」從2010年到2019年所刊登的連載圖片，包含封面等整理起來的精華作品。而她不僅擔任主角，同時也以總編輯身份參與整本作品編輯、製作等工作。將至今31歲的她現在及過往的作品集結，不僅服飾、妝容等，都能看到與「演員」新垣結衣不同的樣貌。另外還收錄了超過五個小時突破一萬字的超長訪談，作品總共324面，收錄719張包含沒有在連載中刊登的照片，以及專門拍攝的38頁寫真。

對此新垣也表示「參與連載的這九年，有機會能用這種形式留下紀念真的相當開心」也說道「包含特地拍攝的照片及專訪等，內容非常豐富，尺寸也相當大，是集結了許多特別內容的作品，希望大家會喜歡！」

▼▼▼寫真集未出，先睇結衣BB靚相止渴▼▼▼

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【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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