《MONKEY KING：HERO IS BACK 大聖歸來》評測：美猴王反擊一打十

以《西遊記》為題材的遊戲、電影及劇集多不勝數，飾演過孫悟空的演員，有周星馳、張偉健、郭富城、甄子丹、陳浩民、彭于晏、黃渤、林更新等，其中內地演員六小齡童，早在1982年扮演美猴王。大家熟悉的視帝黎耀祥，2016年曾為粵語版《西遊記：大聖歸來》的孫悟空配音，這套國產動畫在內地票房近十億元人民幣，成龍亦曾為美國版本配音，而筆者以下介紹的PS4新作《MONKEY KING：HERO IS BACK》，正是動畫《大聖歸來》的遊戲版。

見到國產就SAY NO？

在介紹《大聖歸來》遊戲之前，先談談外界反應，有些網民在PLAYSTATION HK的FB留言，稱要拒買國產遊戲，其實《大聖歸來》是中日合作遊戲，開發團隊來自綠洲遊戲Oasis Games（香港成立、總部在北京）、十月文化，以及日本HEXADRIVE（創辦人松下正和曾任CAPCOM程式員）等，當中美術指導以內地公司為主，開發遊戲由為HEXADRIVE主導，SONY COMPUTER ENTERTAINMENT發行，因此《大聖歸來》遊戲風格較趨向日式ACT，加上有中文字幕（可揀英日配音），玩起來的感覺跟國產遊戲不一樣。

過場劇情的美術插畫有水準（遊戲截圖）

嘍囉怪物數類不算太多（遊戲截圖）

日本團隊負責MOTION CAPTURE及動作指導（SCE官方片段）

故事方面，講述孫悟空因為大鬧天宮，之後被如來佛祖封印在五指山，到了500年後的今天，小和尚江流兒誤打誤撞，解除孫悟空的封印，觀音菩薩指孫悟空必須多做好事，才可解除右手鎖鏈，完全重獲法力，而他們完成第一村莊任務後，亦會遇到拍檔豬八戒加入。大家可見今作故事大綱屬原創，甚至是貼近同名動畫，跟「唐三藏取西經」沒關。若大家沒看過動畫，會感到新鮮。

看準時機「反擊」重創敵人（遊戲截圖）

「反擊」一招夠型兼實用

遊戲方面屬傳統3D動作玩法，雖說悟空、八戒、江流兒同行，但可操控的只有悟空，基本鍵鈕為輕攻擊、重攻擊及跳躍，另可選用技能指令。筆者認為此作操控只屬一般，雖說有輕、重攻擊，但不能像《真三國無雙》般隨意組合連續技，尤其今作的重攻擊有硬直時間，「輕輕重」這種按法是可以的，但打起來不夠爽快，而且玩家不能鎖緊敵人，容易出現「打空氣」的情況。不過值得一讚的是，今作引入「在敵人攻擊一瞬間按攻擊鍵」，即可施展反擊、雙倍攻擊。若玩家熟練的話，其實要打倒敵人不用連按，反而等對手先起手攻擊，之後按「重攻擊」反擊，一兩次就可擊敗嘍囉，甚至打BOSS都很有效。相關判定的要求不高，其實要學習這類反擊不難，亦較有成功感。

一般動作遊戲應有的元素，《大聖歸來》都有，例如全遊戲約有80個土地神，玩家要設法找他們出來（可升體力HP/法力MP最大值）；沿途有大量素材要收集，因為玩家需要利用素材，「以物易物」去交換道具（今作不設金錢），至於迷宮有少許解謎元素，玩家要找到鎖匙才可到另一區域，變相迷宮不是一本道設計。

八戒走開食花生睇戲

缺點方面，《大聖歸來》讀碟次數較頻密，出入民居要LOADING，上落樓梯亦短暫讀碟；怪物嘍囉總類不多，有些怪物換了顏色就當新物種。版圖畫面質素不俗，唯場景變化不大，來來去去都是山水風景。雖然悟空有技能樹，儲起一定經驗點數可學新技，但種類不算豐富。如上文所說，玩家只可選用悟空，不能更換其他角色。諷刺的是，八戒一直指自己武術了得，但遇到敵人就跟小和尚走開「食花生」。