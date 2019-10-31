Xbox Elite Series 2無線控制器評測：最人性化手掣 專業玩家必備

在香港說到 Xbox 的話，可能最多玩家想到的是 Xbox 的手掣，就算沒有主機，很多人都會買來在 PC 上使用。今次要介紹的 Xbox Elite 無線控制器 Series 2，正是最新的 Xbox 專業級手掣，亦是 E3 登埸後備受玩家關注和期待的手掣。

最人性化手掣

Xbox Elite Series 2 令筆者最大驚喜的是，搖桿可以調校旋扭張力，只要輕輕拔出搖桿，再用附有的配件就能進行三段調校。玩家在遊玩不同遊戲時，可能都會有不同的設定和習慣，而且每個玩家手指的力量都不同，太鬆太緊都會影響到操作。張力最大時，把搖桿推到最盡會感覺到有種拉扯感，彈回中間的回饋更大更快。張力最細時，手指對搖桿的控制更靈活，遊玩 FPS 遊戲用作瞄準的操作性更大。

包裝和上一代相似，但便攜盒多了一個可以充電的插孔，充電比上一代方便（陳錦洪 攝）

Xbox Elite 無線控制器 Series 2 包裝物（陳錦洪 攝）

提升操作效能

除了加入可調整張力的搖桿外，Xbox Elite Series 2 也進一步為玩家打造個人化的手掣。LT﹑RT 兩個按鈕現時可以進行三段鎖（比上一代多一段），不用每次都按到最底才作出反應，最高的鍵鎖有如 LB﹑RB 般，極短行程就能完成指令。這個新設計也非常適合在 FPS 遊戲中使用，短行程能加快起手射擊的時間。Xbox Elite Series 2 每個段落都能保留按鈕的手感回饋，與市面上的手掣，甚至是其他專業手掣比，Xbox Elite Series 2 真的做到量身訂做的感覺。

充電更方便

無線手掣最怕就是沒電，以往 Xbox 手掣是使用替換式電池，Xbox Elite Series 2 則改用充電式。長達 40 小時的可充電式電池續航力，減少玩家時常遊玩途中沒電的煩惱。Series 2 更附送充電座，及在便攜盒上增加 USB-C 充電插孔，每次用完只要放回充電座上則可，非常便利。不過，筆者就更喜歡把充電座取出來，放在電腦桌上比較省位和美觀。

可使用充電座充電，閒置時充電更方便（陳錦洪 攝）

一﹑二代比較：（Elite vs Elite Series 2） 1）搖桿可調校旋扭張力 2）LT/ RT trigger 可進行有三段調校（一代只有兩段） 3）內置充電（一代使用 AA 電池） 4）便攜盒可放入充電座充電 5）三組遊戲設定（一代只有兩組）

搖桿可以更換，磁石設計安裝非常容易（陳錦洪 攝）

包裝附送 6 個不同的搖桿（包括原裝標準搖桿）（陳錦洪 攝）

實際使用手感

Xbox Elite Series 2 的重量和第一代相似，主要按鈕的手感也和一般的 Xbox One 手掣相同，基本使用的話其實不會體會到這個手掣出色的地方。筆者認為這手掣好用的地方在於背面的四個按板，代替 A﹑B﹑X﹑Y 的操作，玩遊戲時能更靈活及同時操作更多的指令。例如玩《Monster Hunter World: Iceborne》時，可使用按板迴避攻擊，右手手指公就能保持視角，毋須按「A」滾地。玩家更可以自訂不同按鈕，並儲存在三個遊戲設定中，轉遊戲時隨時換操作設定。

在 Xbox App（PC）上可以為手掣自訂按鈕（官方圖片）

環繞式橡膠握把也更貼合手形，不過手掣略重，女生使用可能會容易感到疲倦。而筆者第二樣喜歡 Xbox Elite Series 2 的地方，就是方向鍵能夠更換。使用磁石穩定按鈕，只要輕輕向上拔就能取出按鈕，玩家能按需要換成多面向或十字掣。例如玩格鬥遊戲更適合使用多面向方向鍵，橫向動作或射擊遊戲就適合用十字掣，非常靈活。

方向掣有兩個按鈕可以更換，配合不同的遊戲帶來更佳的操作手感（陳錦洪 攝）

總結：專業玩家必備手掣

Xbox Elite Series 2 最大的缺點，可能就是不能在 PS4 上使用（這是理所當然的），如果玩家喜歡在 PC 上打機的話，這隻手掣真的是首選。由於加入了調整搖桿張力﹑三段 LT/ RT trigger 控制和充電座，如果大家對專業手掣有興趣的話，就算 Series 2 索價 $1,389（比市面上的主流手掣貴），筆者也比較建議入手第二代多於第一代（$1,049）。上手使用後，就能明白到為什麼在 E3 2019 公開時，歡呼聲會如此誇張。不過，目前手掣只有黑色（第一代有黑和白），外觀選擇上較少，如果不喜歡黑色手掣就沒辦法了。

Xbox Elite Series 2 官方網站（按此進入）