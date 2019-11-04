任天堂手遊《Mario Kart Tour》大破紀錄　但開發商另有期待？

近日知名移動研究機構Sensor Tower發布了最新的研究報告。報告中顯示，任天堂最新的手機遊戲《瑪利歐賽車巡迴賽（Mario Kart Tour）》首月在App Store和Google Play上的下載量突破了1.239億次，這也創造了任天堂手遊的最新記錄。

Mario Kart Tour創造了任天堂手遊的最新記錄（Sensor Tower Blog）

根據Sensor Tower的統計，《瑪利歐賽車巡迴賽》首月下載量是《超級瑪利歐酷跑（Super Mario Run）》的五倍之多。同時，這款遊戲首月收入在任天堂手遊中也排名第二，僅次於《火焰之紋章：英雄（Fire Emblem Heroes）》的6760萬美元。

此前華爾街日報日本特派記者報導，任天堂公司不希望旗下手遊過度氪金，這會破壞任天堂遊戲品牌，並影響手遊玩家轉化為主機玩家。

他們不喜歡玩家花錢進行內購，對手遊內購收益也不感興趣。

DeNA投資者是這樣描述任天堂對《瑪利歐賽車巡迴賽》的態度：他們不喜歡玩家花錢進行內購，對手遊內購收益也不感興趣。 DeNA協助任天堂開發並發行了《瑪利歐賽車巡迴賽》。

DeNA投資者期待從《Pokémon Masters》中賺取更多收益（《Pokémon Masters》官網）

DeNA投資者期待從《寶可夢大師》(Pokémon Masters)中賺取更多收益，因為“寶可夢”版權方寶可夢公司(Pokémon Company)更樂於依靠智能手機應用賺取利潤，DeNA也是《寶可夢大師》開發方。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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