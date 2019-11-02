【Blizzcon 2019】暴雪總裁向爐石聰哥事件道歉　但仍未取消處罰

暴雪 （Blizzard）在 10 月初爆發的《爐石戰記》大師賽公關事件和對香港電競選手 BlitzChung 及兩位台灣賽評的處分，應該都不用再多解釋。事後，在網絡上引起一起串抵制暴雪 （Boycott Blizzard）的風潮，玩家的不滿令暴雪一夜間成為受眾玩家謾罵的對象。今日（2 號），Blizzcon 2019 開始前，暴雪總裁也公開回應了聰哥事件。

暴雪「道歉」

Blizzcon 2019 開幕式中，暴雪總裁 J. Allen Brack 在台上提到聰哥事件，指出：「曾經我們有機會和全世界團結在一起，但我們沒有做到。我們決定下得太快，更糟糕的是，我們太慢才和玩家們交流意見。我們沒辦法做到自己訂下的高標準。」J. Allen Brack 雖為事件公開道歉，但事實上暴雪沒有作出實際行動，也沒有特別提到 BlitzChung 和兩位賽評，不禁令人覺得他只要在亡羊補牢。

暴雪總裁 J. Allen Brack 在 Blizzcon 2019 開幕前回應聰哥事件（Blizzcon 2019 直播截圖）

按以下連結了解 BlitzChung 和暴雪之間發生什麼事（Google 圖片）

道歉內容頗為諷刺

當日暴雪對 BlitzChung 和兩位賽評宣布了嚴格處分，而受到大量玩家指責下，才把處分輕輕。事至今日，J. Allen Brack 的回應內容中，也沒有為 BlitzChung 指名道歉，更沒有作出取消禁賽的決定。而且，暴雪也沒有提及玩家言論自由的問題，在沒有針對性和實際行動下，這個道歉誠意實在不足，亦難以令玩家認為暴雪有改變當日決定歸邊中國的立埸。

J. Allen Brack 更提到：「Actions speak more than words」（行動勝過說話），但現在玩家看到的行動又是什麼呢？沒有。筆者有一點不太同意 J. Allen Brack，聰哥事件發生後，暴雪的而且確做到團結全世界，除了中國。網上一面倒抵制暴雪，以及 Blizzcon 2019 埸外的聲援情況，已能看到「全世界」玩家被暴雪團結在一起。