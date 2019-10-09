【抵制暴雪】爐石戰記聯賽 美國學生舉標語聲援香港即腰斬直播

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【Boycott blizzard 暴雪割蓆 玩家炎上】電競遊戲開發商暴雪（Blizzard Entertainment）舉行《爐石戰記》亞太區大師職業賽期間，發生香港選手 Blitzchung 對《禁蒙面法》表態、暴雪官方對事件作出懲罰後引起台灣玩家及網民公憤後，日前美國《爐石戰記》大學聯賽比賽直播期間，有美國學生隊伍在比賽期間舉起標語「聲援香港、抵制暴雪」，直播因此…

暴雪官方正進行《爐石戰記》美國大學生聯賽，美國時間10月8日的比賽由麻薩諸塞州 伍斯特理工學院 （Worcester Polytechnic Institute / WPI）對 位於華盛頓的 美國大學（American University），比賽過程全程直播，直至比賽後段，美國大學隊舉出「香港自由、杯葛暴雪」（Free Hong Kong，Boycott BLIZZ）標語，官方直播突然改為訪問另一隊 伍斯特理工學院隊，並在未知比賽結果情況下突然停止直播。

在《爐石戰記》大學聯賽期間，美國大學隊高舉聲援香港杯葛暴雪標語 【Youtube截圖】

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日前的比賽在Youtube中片段仍然上架，舉牌時間為51:38。

暴雪歸邊！《爐石戰記》大師職業賽香港選手 Blitzchung 遭除名

日前《爐石戰記》香港選手Blitzchung 接受訪問時戴著面罩和口罩抗議香港實施《禁蒙面法》並說出「光復香港，時代革命」言論，被官方以賽事規章第1.4版 第12頁，第6.1 (o) 條規定，被大會取消亞太區大師職業賽除名，並取消其於第二賽季所獲獎金之外，更對主播賽評易先生與偷米作出處分，更暴雪中止合作。美國大學對因此聲援香港及台灣玩家，揚言因為官方舉動杯葛暴雪。

Youtube留言一面倒

官方直播突然腰斬後，Youtube頻道 Hearthstone tournaments 的觀眾留言更一面倒支持美國大學隊的行動，留言中除了支持香港、抵制暴雪外，亦有擔心美國大學隊的行動可能會遭官方以對Bilzchung的懲罰方式同樣對待。

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