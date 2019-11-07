《Red Dead Redemption 2》PC版正式發售　任務武器馬匹都有更新

Rockstar Games 宣布《碧血狂殺2》（Red Dead Redemption 2）PC 版現已推出。這是《碧血狂殺》系列遊戲中第一款登陸 PC 平台的遊戲，全新推出的《碧血狂殺2》PC 版經過各種圖像和技術強化，讓畫面更加細膩動人，為亞瑟．摩根和范特林幫派的故事注入新生命，且看他們如何在 19 世紀末期躲避執法人員的追捕，浪跡於美國各地。

（《Red Dead Redemption 2》官方Twitter擷圖）

《碧血狂殺2》PC 版為了充分發揮電腦的效能，進行了全新的圖像和技術強化，包括增加繪圖距離以利探索遊戲世界、更高品質的全局照明、可提高日夜照明效果的環境光遮蔽、支援 4K 以上畫質的高階顯示設定、多螢幕配置、寬螢幕配置、更高的影格率、更清晰的陰影和更細膩的質地紋理等等。

+ 3 + 2

除了技術層面上的提升，《碧血狂殺2》PC 版為遊戲的故事模式帶來包含以下內容的更新。

3 個全新懸賞任務逮捕三名通緝逃犯：小偷赫曼．欽岑多夫、前南方聯軍軍官卡米爾．德米爾蒙以及幫派首領巴特．卡瓦諾。2 個全新幫派藏身處前往豁牙裂口和所羅門的愚行等藏身處，將危險的哮狼幫一網打盡。2 張全新藏寶圖拿著全新財寶地標和自然小徑地圖到各處搜尋寶物，像是金條和其他戰利品。全新「直到大地的盡頭」任務 大量的新武器、馬匹和飾品等您擁有。

此外，《碧血狂殺2》PC 版還有全新拍照模式，可讓您在故事模式中利用各種工具解開邊境之美。自由移動相機來拍照，然後套上濾鏡、加上貼圖或文字，再上傳到 Social Club 與社群分享。

購買《碧血狂殺2》PC 版的玩家，可免費遊玩線上模式，在這個建構完整且不斷進化的遊戲世界中，玩家可透過各種方法在即將走入歷史的蠻荒西部盡情闖蕩。

邊境職涯 開拓自己的路，選擇賞金獵人、貿易商或收藏家角色職業，體會各個不同的獨特經驗，在推進角色職業進度的同時，一路解鎖全新物品、福利和技能。 機會之地 可供二到四名玩家同時進行的劇情合作任務，玩家必須協助剛喪偶的潔西卡．勒克萊爾以及她的左右手霍利，一起替她的丈夫報仇。 浪跡模式任務 在地圖上尋找陌生人圖示，然後獨自或與武裝隊一起進行浪跡模式任務，進行任務時您會遇到來自故事模式的熟面孔，而且根據您高尚或邪惡的程度，任務也會有所不同。 對決模式 提供一系列比試模式，讓玩家和隊伍在經典槍戰和目標各不相同的挑戰（例如奪取地盤或補給品）中一較高下。 德州撲克以及更多 前往地圖上各處城鎮和哨站的德州撲克牌桌，與朋友來一場公開或私人德州撲克牌賽。此外，參加每日挑戰不僅可考驗您的技術，與其他玩家在浪跡模式活動中互相比拼，還有機會獲得金塊和經驗值。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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