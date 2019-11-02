【PS4】《仁王2》決定3月發售　限時β體驗版即日有得玩

日本 Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）預定於 2020 年在 PS4 主機上推出，旗下《忍者外傳》系列開發團隊 Team Ninja 製作，並將於 2019 年 11 月展開全球 OBT 公測的人氣黑暗動作冒險遊戲《仁王》系列最新作《仁王2》，官方正式宣布將決定於 2020 年 3 月 12 日正式上市！

至於繁體中文版部分，也將同步於 3 月 12 日推出，除定價 HK$468 的一般版外，還將會推出定價 HK$638，內含 DLC1-3 季票、美術集等特典同梱的實體特別版。另外下載版設有定價 HK$638，內含 DLC1-3 季票、遊戲道具「百鬼武器（全套）／木靈吊飾」與 PS4 豪華版特典原創主題及個人造型的數位豪華版讓玩家們選購。

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而除了公開最新遊戲發售日之外，官方也藉著這次機會同步宣布，本作將自 11 月 1 日起至 11 月 10 日為止在 PS Store 上正式釋出讓玩家們下載試玩的 β 體驗版，將會推出與前作相連動的連動特典讓玩家們領取；玩家們如果有保留前作一代的記錄存檔，可使用「複製樣貌」，以前作主角「威廉」的外型來遊玩遊戲。玩家如果成功完成 β 體驗版最初的任務，就能獲贈可於正式版中取得特別道具的 DLC「討魔之證」！

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同時，前作《仁王》也將會作為 PS Plus 會員的限定優惠，於 11 月的 Free Play 遊戲中免費遊玩，開放下載期間為 11 月 6 日至 12 月 3 日，尚未遊玩過前作的玩家，也可以和《仁王2》β 體驗版一同享受其樂趣。

《仁王》將會作為 PS Plus 會員的限定優惠，於 11 月的 Free Play 遊戲中免費遊玩（Koei Tecmo Games）

附帶一提，本作為以 1555 年德川家康一統天下前的日本戰國亂世作為背景舞台，全球累計出貨超過 200 萬套的人氣黑暗動作冒險遊戲《仁王》系列最新作二代。在這次遊戲中，玩家們將扮演由人類與妖怪所生，在美濃從事妖怪退治與傭兵過活的半妖武士，並與販售靈石的遊方商人藤吉郎一起展開冒險，運用主角妖怪化的能力四處討伐各式各樣的妖魔，展開一場被後世稱為「秀吉」的壯闊冒險故事！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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