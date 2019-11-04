【PS4】《人中之龍7》體驗版即將公開　女角專用職業用文具戰鬥

日本 Sega Games 預定於 2020 年 1 月 16 日在 PS4 主機上推出的《人中之龍》系列最新作《人中之龍7 光與闇的去向》（龍が如く7 光と闇の行方），官方正式宣布，將於 PS Store 上推出遊戲體驗版讓玩家們下載試玩，至於確實推出時間則將於近期正式公開。

身為《人中之龍》系列最新作的這款七代中，將以全新的出發帶給玩家們不同於之前系列作的體驗，玩家們將不再扮演過去系列粉絲們熟悉的主角關東之龍「桐生一馬」，而是要以一名默默無名的小人物「春日一番」來進行故事，透過春日與夥伴們的共同奮鬥，體驗不一樣的全新男子漢熱血奮鬥故事！

同時，在這次的七代中，還將會加入「職業」的設定要素，主角春日與夥伴都可以透過不同職業的轉職切換，使用各式各樣獨具特色的招式來進行戰鬥！而除了各角色專屬職業（如春日的勇者）與共通職業（如男公關、舞者等）外，本作也將會加入在之前助演女優選拔賽中脫穎而出的「鎌瀧繪理（鎌滝えり）」演出女性角色的專用職業「事務職」！這個會使用美工刀、圖釘等文書事務用品來戰鬥的職業，在遊戲中將會有怎樣的表現，也非常值得玩家們屆時來親身體驗確認！

而在這次的體驗版中，將會以本作主打的動態指令戰鬥為主題，將之前 TGS 東京電玩展中公開的試玩版內容更加提升，提供給玩家們近乎於正式版完成度極高的戰鬥體驗，讓玩家們可以確認在正式版中實際戰鬥時的模樣會是如何！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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