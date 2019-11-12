【DEATH STRANDING死亡擱淺.深度分析】故事劇情補完、解析與推測

《DEATH STRANDING》(死亡擱淺/死亡之絆) 最令人著迷的地方，相信不少人會認為是其撲朔迷離的劇情。在遊戲玩畢主線後，其實劇情都講得頗清楚，而且亦交代得七七八八。以下就補完一些資料，以及作點輕微的推理猜測：

以下內容劇透，為免影響遊戲體驗，請完成遊戲後才觀看：

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未爆機就不要再看下去了，BB

死亡擱淺與虛爆的發生

Amelie 作為滅絕體又想抗拒命運，本身極為矛盾

從主線上得知，死亡擱淺的原因一切都因為身不由己的「滅絕體」Bridget Strand (布莉姬 斯特蘭) 造成，可以合理猜測成是某種世界的意志。她無時無刻都與冥灘連接，而且經常夢到各種世界滅絕的惡夢，事實上她的冥灘正是漸漸的與死後世界連接。Bridget 在 20 歲時因手術分裂成肉身 Ha 的 Bridget Strand 及靈魂 Ka 的 Amelie Strand (亞美利 斯特蘭)，藉著這個意外的機會，她決定去研究冥灘，嘗試阻止第六次滅絕的發生，建立了組織 Bridges (布橋斯)，這是她的初心。

不過在研究中途世界的生與死界線已開始變得矇矓 (Sam 的出現是催化劑，下述)，並出現了第一次的虛爆。從訪談文件「第一次死亡擱淺發生後的情況」，可以了解到當時是世界各地同時間出現虛爆，人類死後變 BT 等的死亡擱淺現象、開若爾物質也出現。而第一次令世人觀測到 BT (Beached Thing)的，從「曼哈頓虛爆報告」訪談中得知就是發生於一項剖腹產的外科手術中。當時醫生對一名已經腦死亡的產婦進行剖腹手術，醫生在接觸臍帶時發現了 BT 的存在(雖然也立即虛爆了)。

前任總統想尋找解決方法，於是還原當時的環境，就是將懷孕的母親..... 腦死亡變成靜母，其腹中的嬰兒就是接近生與死的存在，人類接通時就能透過 BB 來觀測到 BT。但一次實驗意外造成曼哈頓虛爆事件，前任總統死亡。為了平息外界的疑慮，新總統 Bridget Strand 表面上停止了所有研究，但實際上將研究地下化。

Sam、Cliff 與 BB 的關係

Cliff 的事件令遊戲劇情加了不少分

完成遊戲時大家都知道了 Cliff (克里夫 昂格)的事情，他對 Sam (山姆) 最後的對白意味深長，因為 Cliff 意思就是懸崖，一個 Dead End。而 Sam Porter 的後名 Bridges 便是他通往未來的「橋樑」。這裡帶出的訊息，就是因為 Cliff 當初接受了 Bridget 的實驗，令他的妻子 Lisa (麗莎) 腦死亡，兒子也成為實驗品 BB。Cliff 的逃走也以失敗告終，其悔恨及痛苦實在是常人難以想像。當 Cliff 透過在冥灘的連接看到 Sam 的成長，做出連結世界的大業，可以看到 Cliff 對於這個他死後的未來，是終於能釋懷。

主線中的故事已明確帶出 Sam 便是 Cliff 的兒子，在結尾 Deadman 也說明 Cliff 的妻子叫 Lisa Bridges。而 Sam 在遊戲當中，連接 BB 時的回憶其實也只是 Sam 自己的回憶，估計與 BB 無關。最大的證據便是在遊戲途中，Deadman 曾經把 BB 清除記憶，重置成「原廠設定」，但之後 Sam 卻會繼續看到 Cliff 的回憶，意思就是那其實是 Sam 的。這也交代了 Cliff 一直想追尋的「BB」其實是 Sam。

在 Cliff 逃亡事件過後，Bridget 因後悔殺了嬰兒，於是由 Amelie 從冥灘強行救回嬰兒 Sam。此行為做成了兩個後果，第一是 Sam 成為了在現世無法死去的「回歸者」及 Doom；第二是 Sam 的冥灘與 Amelie 連接了，Sam 成為了滅絕體的一部份，也因 Sam 與現世的連接而變成死亡擱淺的催化劑。Amelie 曾表示她是獨立的「點」，而 Sam 是連接世界的「線」，便是這個意思。而 Sam「順便」地連接了美國，也令本身終極矛盾的 Amelie 給予了選擇。

Sam 的妻子 Lucy Strand

在遊戲開頭其實有半秒可看到 Lucy 臉貌

在訪談的「露西的報告」當中，我們也可得知很多 Sam 老婆 Lucy Strand (露西 斯特蘭) 的事情。Lucy 懷上了 Sam 的身孕後，已知道腹中的是女嬰，而且 Sam 決定將之名為「路易絲」，簡稱「小路」。Sam 在遊戲中多次將 BB 投射為小路，例如回看在一開始屍體處理隊的虛爆後，可以看到 Sam 尋回 BB 是那麼的感動。但因為年份差很遠，而且 Lucy 早在十年前死去 ( 維持 BB 必需要靜母)，固此 Sam 的 BB 是他親生女兒的機會很低。

在 Lucy 的多份報告中也明確表示了她死亡的原因，就是因為她懷有了 Sam 的骨肉，令 Lucy 也經常連接至 Sam 與 Amelie 的冥灘，亦發了很多惡夢。Lucy 最終是為了嘗試「找出背後的道理」而服下大量藥物及鎮靜劑而死。值得一提的是「曼哈頓虛爆報告」中的腦死孕婦是「七個月身孕」，而 Lucy 的文件同樣也有寫明「七個月身孕」或「二十八週」。但 Sam 本身是 BB 計劃初期的成品，如果是因 Lucy 的死而發現 BT > 進行 BB 實驗而 SAM 誕生 > SAM 又與 Lucy 結婚，在次序上完全說不通。除非 Bridget Strand 是比原美國總統早幾十年就暗中進行 BB 實驗，比死亡擱淺更早就開始，這樣子便說得通，而且 Sam 的年齡也得以解釋。

Higgs 的送貨工轉變

Higgs 表示五大訴求，缺一不可 (誤)

Higgs (席格斯) 作為遊戲中的第二大敵角，在收回完三份「不明男子的日記」後，其實也有補完。他年少時養父不讓他出去外面世界，而 Higgs 的 Doom 就從殺死養父後覺醒，並且初步學到從屍體取得能力的技巧。之後 Higgs 成為了送貨員，原本也有著重建世界的理念。雖然當初的能力不如 Fragile，但與 Amelie 接觸後獲得了力量，漸漸扭曲的性格也令他成為狂人的首領。在得知滅絕體的真相後，更加「中二病」發作以為自己是神的粒子，從而想推動滅絕發生。

至於最後第15章的標題是「消磨時間，等待總統就職典禮開始」，其實只是回到 Die-Hard Man 就職前的時間點，所以 BB 仍然在容器中，而且事件也不會推進。