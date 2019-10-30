小島Death Stranding PS4掌印主機撐五大訴求？官方回應停售傳聞

小島秀夫PS4大作《Death Stranding》因為一個五指手印，被指支持五大訴求，中國停售？宅民黨一方面向香港SIEH求證，另外再送上9月時遠征日本小島秀夫工作室拍攝的全港獨家專訪，大家可從字裡行間，多了解《Death Stranding》想表達些甚麼。

掌印代表「五大訴求」？香港SIEH正式回應網上傳言

網傳，《Death Stranding》限定版PS4 Pro 主機上的「掌印」映射了部份香港市民的「五大訴求」，所以代理自行DQ不在中國發行主機。全文如下：

「 好攪笑PLAYSTATION由小島秀夫大作今個月（11月8日）推出呢款特別版主機由於有5指手掌印，有人話5大訴求所以推出當日拖貨上大陸水貨客而家都驚，中國國行更停止發售 遊戲名稱：死亡擱淺」 網上及whatsapp傳聞

雖然筆者一開始已覺得解釋是多餘的，但仍需要向香港SIEH marketing team求證，發言人強調他們並不負責中國市場，但就表示：「直至這張網圖出現、傳媒打來查詢前，我們從未聽說過相關停售情報。」

網傳Death Stranding 限家版PS4 Pro機身，因機身上的黑掌印而終止在中國發售。

2016年預告片已有黑掌印．小島坐時光機撐香港人？

其實明眼人都清楚，掌印早在2016年E3宣傳片（影片連結）已經出現，其實遊戲中的白色手印「白色魂」代表曾跟player互動過的玩家，當主角Sam打波士時，愈多手印會投出愈多應急物資支援玩家。

如果小島不是坐時光機來2019，相信不可能會知道有五大訴求這回事。不過也有可能是有關方面擔心會令人聯想起相關事件吧，這就真的控制不到了，但一定要幫小島秀夫及PS4 利申一下，以免又受到網民杯葛。

早在2016年的Death Stranding E3預告片中，已不斷出現黑色五指掌印。（網上截圖）

完全版訪問：Death Stranding 小島秀夫專訪 直擊小島工作室

其實，像《MGS》、《底特律：變人》等出色作品，主題或多或少都會令人思考跟政治、自由等命題，但直接「老屈」手印代表五大訴求，又是另一回事，與其胡思亂想，不如直接聽聽小島秀夫講甚麼！9月TGS期間，宅民黨成為唯一可以參觀神秘又科幻的小島工作室，與小島秀夫監製做專訪的香港媒體。當時當然未有「停售主機」這事發生，但我們可在訪問內容中，了解一下小島究竟想借遊戲講甚麼，就趁《Death Stranding》推出在即，又公布來年1月推出steam版，送上一篇專訪導讀。

（完全版小島秀夫專訪 文章連結）

賴浩然 攝於東京小島工作室

真相要靠自己發掘．小島：「呢個場係我嘅、唔好問劇透問題。」（設計對白）

問遊戲、電影監製一些太直接關於故事劇情、遊戲時間長度、敵人身份等細節問題，換來的答案一定遊花園過某機構的四點鐘記招，但記者的責任就是問！小島雖然沒有惡到表示「呢個場係我嘅」，但不想影響玩家的遊戲體驗，他拒絕劇透：「玩家可以親自在遊戲中尋找答案，呢類問題就唔好再問啦……」明，當日特派記者艾露貓亦沒有離場抗議，訪問繼續……

圖中就是小島秀夫個「主場」KOJIMA Production（賴浩然 攝）

傳說中的光之通道，相當令人印象深刻（賴浩然攝）

真正開放世界．兄弟爬山自決攻略！

過去，我們都在等星級監制製作精彩劇本、最刺激好玩的關卡。現在我們說，不了！遊戲內的路，應該由人自己走出來；今天我們不走，後人就更難行。小島以3支樽裝茶做比喻，你可以由A點直衝到C點，但也有人想曉一下B點，沒有那一條路是錯誤的，每一種方法都可以通往終點，各自努力吧！

小島簡單說明每個玩家選擇的路都不同（賴浩然攝）

全民互助we connect．咁究竟點互動？

玩手遊互送心心、大家都可玩多幾局，這個機制相信大家都理解，而小島秀夫的《Death Stranding》中，同樣需要玩家多一點互助，你在廢墟般的世界上，看似孤獨無助，其實只要人人都多行一步，在遊戲中遺下裝備、貼文宣、畀個like，都可間接幫其他玩家多賺一點資源跟線索、戰鬥下去。而小島又提到，他不是單純想要一個「兄弟多」就能全世界互動的體制，他更想玩家注重「互相連繫」，但這種we connect具體是甚麼玩法，要等遊戲正式推出才清楚。

其中一個玩家互動例子，如果有攻略至後期的玩家，把電單車停泊在前期地圖中，相信可令其他新手玩家玩得更加輕鬆。