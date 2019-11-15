《新世紀福音戰士》聖地箱根2020年EVA化　多項活動迎接新劇場版

《新世紀福音戰士》與小田急集團共同推動的大型合作企劃「新世紀福音戰士 x 箱根 2020 MEET EVANGELION IN HAKONE」，官方釋出了主視覺圖，是真嗣、麗、明日香、渚薰及真理五人站在看得到蘆之湖的登山步道前的樣子。如同日前報導中提到的，這次大型活動也是慶祝劇場版最後一集上映的企劃之一。

箱根正是《新世紀福音戰士》的故事發生地，活動結合《新世紀福音戰士》及箱根健走兩個主題，推出適合健走活動的休閒衣鞋等商品，讓粉絲除了能夠入手心儀角色所穿的的服飾以外，還可以經由健走活動感受到箱根的自然景觀和體驗樂活的生活態度。至於本次主視覺圖樣也會用來製作成限定週邊商品，以及集章活動的獎品等。

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未來還會在蘆之湖開辦大型企劃，到底想要做什麼實在是太令人在意了!!!!

活動預計在 2020 年 1 月 10 日起展開，到 6 月 30 日止，其他詳情請至活動特設網站詳閱。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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