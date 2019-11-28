【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略：各城鎮支線任務/劇情合集

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】除了主線、儲圖鑑、育成和對戰之外，原來劍盾中還有不少NPC支線事件 / 任務，完成後可拿到一些不錯的道具。

草路鎮尋寶事件

草路鎮內有一個黑肉小蘿莉跟你說有個尋寶迷題，解開後可獲得寶物，當然要把它解開了。謎面是「最初為草，由強至弱，追尋兩次」，簡單來說就是先找到草的石碑，然後再找它剋制的屬性之石碑兩次（即是水，然後是火），將三個石碑順序調查一次後就可獲得寶物（達人帶）了。

+ 6 + 5 + 4

水舟鎮送外賣任務

（如果無法觸發可試試完成主線後再來）和水舟鎮的海鮮餐廳廚師對話，他們請你幫忙送外賣，總共要送3次，而每一次廚師都會說忘了問地址要玩家自己找目的地lol不過當然會有提示，而且地點全都在水舟鎮內。每次送完都會獲得道具，送完三次後可獲得「幸運蛋」，效果是持有的寶可夢獲得之經驗值提升。

+ 19 + 18 + 17

機擎市尋找泡沫栗鼠

在機擎市上層酒店再往左少許有一對站在貨櫃前的雙胞胎，和左邊那位對話他會說他的泡沫栗鼠走失了，見義勇為的主角當然要幫他找回來啦！他說他的泡沫栗鼠喜歡水窪和口哨，原來是走了去道館左手邊的噴水池，在那裡吹一下口哨（按左Analog）便可以找回泡沫栗鼠。之後回去和小男孩對話可獲得「爽喉噴霧」作為謝禮。

+ 4 + 3 + 2

拳關市送信任務

第一次來到拳關市時，可以在火車站旁邊的樓梯上去，能在一個小女孩NPC手上接過一封信，請你交給舞姿鎮的法蘭克。在舞姿鎮找到法蘭克時卻發現他是個大叔，收到信時說很懷念，原來信是他多年前還在孤兒院時的玩伴「寶拉」寫的；但後來法蘭克離開了孤兒院（現在連孫兒都有了，生活應該很好），之後就沒再和寶拉聯絡了，而且離開前還聽說寶拉生病了，問主角寶拉現在可好...送完信後回去拿到信的位置，小女孩NPC已經不見了，但調查她原本所站的位置時，會獲得一塊「靈界之布」，還會聽到一句對白「謝謝你把信送過去」，說到這裡大家都知道這怎樣一個故事了吧...

+ 9 + 8 + 7

戰競鎮偵探事件

在戰競鎮中間廣場右側的愛奧尼亞酒店二樓客房可以觸發劇情，會上演一段以攪笑為主的偵探劇場，玩家要幫忙找出吃掉酒店樹果的犯人。和三個「疑犯」對話後真犯人貪心栗鼠就會現身，指証牠是犯人後獲得道具「廣角鏡」。