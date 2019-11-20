【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 主線流程圖文攻略（二周目）

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】在全球均極受歡迎的遊戲系列《Pokemon》（精靈寶可夢 / 寵物小精靈）最新作劍/盾 Sword / Shield 已經推出，之前已寫過一周目流程，當然按Pokemon慣例打完冠軍並不是遊戲的終結，以下為遊戲二周目圖文流程。

一周目流程請到下文觀看：

1. 打敗冠軍後再開遊戲，首先木蘭博士會給你大師球，另外在赫普的家二樓中可以得到特版別的小火龍，記得去回收。

+ 2

2. 然後遊戲提示是自由探索伽勒爾地帶，但大家都知道最重要的神獸之迷還未解開，所以當然是回微寐森林看個究竟。在森林深處見到赫普，先和他再打一場，然後一起歸還腐朽的劍盾。果然這時新的奸角登場了，二話不說開打。來到二周目敵人強多了，等級都在60或以上，使用的夢可夢也更強力，不能大意。打完後因為赫普又打輸的關係腐朽的盾（或創）被拿走，於是主角一行就踏上追逐奸角的旅程。

+ 10 + 9 + 8

3. 接下來去木桿鎮索尼婭的研究所，說可以用能量探測機追蹤西索二人組（索尼婭為奸角們取的花名），並且伽勒爾各地都有不尋常的極具化現像，身為冠軍的主角當然要去平息。接下來就是跟著地圖指示（會以！標示）去各地阻止極巨化的寶可夢，順序首先去草系道館，然後是水系和火系。這些極巨戰都是4對1的關係沒什麼難度可言。一樣我覺得很有趣的是因為尖釘鎮不是能量點不會有極具化，於是惡系館主聶梓就很順理成章地跟著主角一起到處幫忙了。（也有擔心赫普的成份）

+ 17 + 16 + 15

4. 打完3個地方的極巨寶可夢後，索尼婭說西索二人組找了上門，要主角快點回去幫忙趕走他們，馬上回去木桿鎮的寶可夢研究中心開打，今次是雙人戰。可惜打嬴後發現原來索尼婭的新助手是卧底，在我們對戰期間已經將西索二人組想要的許願星都拿到手了，原來他們是將許願星強行放到寶可夢體內將牠們極巨化，而主角就那樣看著他們揚長而去。不過索尼婭並沒有因被騙而消沈，表示會繼續尋找西索二人組的下落，主角們就繼續去處理被極巨化的寶可夢。

+ 5 + 4 + 3

5. 接著就繼續去伽勒爾各地擺平極具化寶可夢，不過由這裡開始就不是4對1而是要獨力戰鬥了，不過自己有6隻寶可夢要打一個極巨化也沒什麼難度啦。地點分別是拳關市龍系道館的雙斧戰龍，然後是格鬥（幽靈）道館的修建老匠和岩石（冰）道館的龐岩怪以及妖精道館（先後無所謂）。注意去妖精道館時彼特已經把所有極巨化寶可夢擺平了，於是就要求和主角幹一架，當然是成全他送他一程。

+ 20 + 19 + 18

6. 解決4個道館的事件之後收到索尼婭來電，說見到西索二人組進入了拳關市的地下工廠，叫主角過來助止他們。而通往地下的電梯被鎖上了，索尼婭的來電汪出手直接把門鎖電爆解鎖，主角也就到地下找西索二人組出氣。到地底只見到索德（如果盾版應該會見到另一人），原來他們是想用許願星來讓神獸暴走，從而證明神獸不是英雄，當然要打爆他來阻止這種惡行（別妨礙我捉神獸！）

+ 7 + 6 + 5

7. 上到天台會見到暴走的盾藏瑪然特（盾版的話應該會是蒼響暴走），用拳頭來讓牠冷靜一下吧。藏瑪然特等級達70，如果在二周目中沒有特別去升等的話，隊伍等級是肯定是跟不上的，只能越級挑戰了。幸好盾神獸因為攻擊力不高所以不太難打，6對1車輪戰下總有辦法的。筆者是用焚焰蚣不停自buff和吃藥，上好buff後兩三招就能打倒牠了。

+ 8 + 7 + 6

8. 讓藏瑪然特冷靜下來後，蒼響就會乖乖的讓等你來捕捉，當然要先以戰鬥來試煉你一下。蒼響等級也是70，因為速度和高攻擊都極高，如果等級不足/不是超高速或防禦性能高的寶可夢，很容易被連環秒殺，連出手的機會都沒有。不過這裡可以無限挑戰，快輸的話可以用皮皮玩偶逃走後回復再挑戰。蒼響明明是妖精屬性但不知道為什麼也怕火，而第一回合蒼響有高機會使用劍舞，因此筆者的做法是第一回合用高威力的火系招式（如御三家的火炎球，可配上木炭再增加威力）一擊將蒼響打至殘血，然後就嘗試捕捉（用普通的精靈球如高級球即可，不需要用大師球），其他寶可夢都是拿來擋刀的肉盾。但注意基本上都是要紅血才比較好捉，黃血基本上也是捉不到，滿血就更加別想了。

+ 9 + 8 + 7

9. 這邊告一段落，就知差不知道赫普那邊是否還好了。這時赫普就打電話過來，說自己一個人攪不定藏瑪然特，叫主角快點過去幫忙。但主角過去到時，發現赫普已經用肉身收伏神獸了，並且獲得了藏瑪然特的認同，赫普也順利地捉到藏瑪然特。接下來就是最後一戰了。

+ 10 + 9 + 8

10. 在這冒險的起點和勁敵的最後一戰，難度當然也是整個主線中最高的，開戰之前記得先排好隊伍和回復。赫普的隊伍平均等級70，編成其實也是之前那幾隻：毛毛角羊、卡比獸、御三家、啪嚓海膽、鋼鎧鴉和藏瑪然特。如果你是劍版，最後可以用蒼響和藏瑪然特單挑，而蒼響因為速度和攻擊都較高的關係，而且聖劍會剋制藏瑪然特，出兩次聖劍就嬴了。

+ 4 + 3 + 2

11. 戰鬥勝利後丹帝、聶梓以及西索二人組登場，說是丹帝要看管著二人組各處謝罪；原來這一連串事件中見不到丹帝是因為他在洛滋大廈處理會長留下來的事。西索二人組也對主角的氣量由衷折服，並保證不再生事。而赫普也在這一連串事件中找到了自己的道路，說想要成為寶可夢博士，幫助在各地陷入困境的寶可夢和人們。故事到此也就完滿落幕，同時宮門市的對戰塔和淘汰賽也隨之開放。