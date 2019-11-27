【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 提升高V / 色違寶可夢出現機率方法

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】在Pokemon中養育高V寶可夢以及捕捉色違版寶可夢是不少訓練員的主要目標，最近英文的寶可夢官網就放出一條教學，教大家如何提升高V / 色違寶可夢的出現機率。

可能玩家有時都會發現一些野生寶可夢身上會帶著金色的「鬥氣」，官方將牠們稱為「傑出寶可夢」（Brilliant Pokemon），牠們最少會有2V，而且有高機會自帶一些特別招式如遺傳招式等。

要提升遇到傑出寶可夢（高V） / 色違寶可夢的機率，最簡單就是不停戰鬥；不單是說多刷一次就多一次機會見到，而是傑出 / 色違寶可夢出現的機率會隨著你和該寶可夢的戰鬥次數增加而提升，最高可以提升6倍。

有時看到野生寶可夢身上帶著金黃色的「鬥氣」，就是高V寶可夢。

對戰次數對傑出（高V） / 色違寶可夢具體提升效果如下：

但注意提升機率僅針對該寶可夢而言，其他寶可夢的高V / 色違機率不受影響。另外一點就是雖然6倍聽起來很多，但其實色違出現基礎機率只有4096份之一，就算6倍後仍然只得約700分之一或0.15%左右，只能說一切都是運...

至於戰鬥次數可以在圖鑑中查看。

除了不停戰鬥外，釣魚也有更高機會出現傑出的寶可夢，而且提升效果遠遠高於戰鬥次數，但分別在於釣魚的提升效果需要連續戰鬥，如果你釣魚失敗、逃離戰鬥、離開該地區、關閉遊戲或是成功捕捉寶可夢，都會「斷連」而使提升出現率的效果重置。

具體提升率如下：

最後當然就是最直接的極巨戰了，只要是5星的巢穴極巨戰就會保底有4V，不過極巨戰對色違的出現沒有影響。另外在這份教學中官方也表明了極巨化是可以無限刷的，如果你刷完了曠野地帶所有本身有光柱的巢穴，系統便會另外激活新一輪的巢穴戰，而且至少有1個是稀有（粗紫色光柱），找朋友一起刷吧！

刷爆！

原文連結：https://www.pokemon.com/us/strategy/gigantamax-shiny-pokemon-sword-pokemon-shield-wild-area/