Riot Games開發全新品牌Riot Forge　進一步擴展《英雄聯盟》宇宙

Riot Games於6日發表了全新的發行品牌Riot Forge，將集結多家實力堅強的第三方開發團隊，共同打造史無前例的創新遊戲，進一步擴展《英雄聯盟》宇宙。以該種合作模式來說，這是Riot Games的第一次嘗試，預計可使其原先投入研發的努力大放異彩。

Riot Forge負責人Leanne Loombe表示：「《英雄聯盟》的世界，由不斷新增的元素和深具故事性的英雄組成，蘊藏了無限的潛力，我們的合作夥伴在進行相關專案時，總是熱血沸騰，我們也深感榮幸。我們誠摯地邀請開發團隊一起建立長期夥伴關係，攜手邁向成功。致力為各類型玩家打造絕佳遊戲體驗。」

Riot Forge 將著重於擁有完整故事線的遊戲，在各大平台推出類型多元的遊戲，讓玩家可以透過嶄新方式體驗聯盟宇宙。同時，Riot Games在《英雄聯盟》10 週年慶時也公布了數款遊戲，皆為內部開發且注重長期營運，Riot Forge的功能與特性可說與之相得益彰。Riot Forge 將與第三方開發團隊締結密切合作關係，鼎力支持其發揮無限創意來詮釋《英雄聯盟》宇宙，打造令人驚豔、有趣又獨特的遊戲體驗。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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Riot Games IP 與娛樂部門副理 Greg Street 表示：「我們不斷尋找極具新意的方式，將符文大地的世界和諸多英雄帶到全球的舊雨新知面前。世界各地有多家傑出的遊戲工作室，皆擁有全方位的遊戲製作開發技術。能跟他們展開合作並將《英雄聯盟》IP融入嶄新遊戲體驗，確實令人興奮無比。」

作為 Riot Games 的全新嘗試，Riot Forge 有多款遊戲正處於如火如荼的開發階段，將為全球玩家進一步擴展《英雄聯盟》宇宙。該品牌將帶給玩家前所未見的嶄新遊戲體驗，連同多款於「Riot有話說」10 週年紀念特輯中初次公開的新遊戲，共同豐富英雄聯盟的世界。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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