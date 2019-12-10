《beatmania IIDX》手機版完整移植街機內容　對應大掣隨時打碟

【beatmania IIDX 手機遊戲】日本 Konami Digital Entertainment 宣布，即日起在 App Store／Google Play 等手機平台推出一款新作遊戲《beatmania IIDX Ultimate Mobile》（狂熱節拍IIDX 究極手機版／ビートマニア ツーディーエックス アルティメットモバイル）讓玩家們下載體驗。

本作為一款以大型機台人氣音樂節奏遊戲《beatmania IIDX》（狂熱節拍IIDX）為題材，將其世界觀與遊戲內容玩法完整移植到手機上重新推出，讓玩家們在手機上也能體驗與大型機台版相同刺激挑戰樂趣的手機移植新作。而且這次手機版除了完整收錄大型機台版內容外，也將會對應官方另外發售的大型機台搖桿使用，讓玩家們可以透過大型搖桿操作，在手機上盡情回味大型機台版的遊戲魅力！

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附帶一提，在這次的手機版中，除了基本可以免費暢玩約 100 首曲目的免費版之外，還將會推出月費 480 日圓／980 日圓兩個不同價格的月費制版本讓玩家們體驗。其中免費版除了有約 100 首曲目可以玩之外，在譜面難易度上也只會開放到「Normal」；至於 480 日圓月費版除了難易度將提升到「Hyper」外，可遊玩曲目更是多達 1,000 首以上。而在980 日圓月費版部分，不但開放全難易度讓玩家們自由選擇挑戰，曲目也會與 480 日圓版相同有多達上千首曲目可遊玩。

另外月費版還將會開放「Music Player」音樂鑑賞模式，讓玩家們可以盡情暢聽上千首以上的曲目欣賞（480 日圓版將開放《beatmania IIDX》系列全部樂曲鑑賞（部分樂曲除外）／980 日圓版則將開放《Bemani》系列全部樂曲鑑賞（部分樂曲除外））；官方也將會陸續追加更多大型機台版的新曲，喜歡原作系列音樂的粉絲們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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