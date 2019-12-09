《戰姬絕唱》慶祝手遊全球版推出　動畫1-3季連中文字幕免費睇！

【戰姬絕唱 動畫免費睇】日本 bushiroad 與 Gree 旗下 Pokelabo 共同合作開發，以人氣動畫《戰姬絕唱Symphogear》系列為主題，並於 2017 年 6 月在日本推出的《戰姬絕唱Symphogear XD Unlimited》（戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED），隨本作全球版自即日起在手機雙平台正式推出，官方也宣布，將預定限期在海外推出附字幕的《戰姬絕唱Symphogear》系列影集讓玩家們免費欣賞！

在這次官方為慶祝《戰姬絕唱Symphogear XD Unlimited》全球版上市而推出的《戰姬絕唱Symphogear》系列影集方面，將會在 YouTube 上陸續公開從第一季《戰姬絕唱Symphogear》開始到第三季《戰姬絕唱Symphogear GX》為止系列三季影片讓玩家們完整欣賞！而且這次的影集，將會支援英文／韓文／繁體中文字幕，就算是不懂日文的玩家們，也可以盡情體驗《戰姬絕唱Symphogear》系列的完整故事內容！

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附帶一提，目前這個系列影集的韓文／繁體中文版預定將自 12 月 7 日起正式開始在官方 YouTube 頻道上推出，將採取兩天一話的方式陸續推出；至於英文版則將會預定在 Crunchyroll 的官方 Youtube 頻道公開讓玩家們欣賞。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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