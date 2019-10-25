【初音未來手遊】《Project Sekai》情報　豪華聲優陣組五大樂團

日本 Sega Games 預定於 iOS／Android 等手機平台上推出的人氣音樂節奏遊戲《初音未來》系列最新企劃《Project Sekai 世界計畫》（プロジェクトセカイ），官方特地公開遊戲最新情報讓玩家們確認。

《Project Sekai》為一款由人氣音樂節奏動作遊戲《初音未來 Project Diva》系列作開發．發行商 Sega Games，與人氣手機遊戲《BanG Dream！少女樂團派對》開發．營運商 Craft Egg 共同合作，由 Sega Games 與 Craft Egg 旗下新設立開發工作室 Colorful Palette 共同開發的音樂節奏新作遊戲。在這次遊戲中，將會以現代日本與「Sekai（世界）」做為舞台，讓玩家們在這個由「思念」所創造的不可思議場所「世界」裡盡情歡唱！

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在本作中，將會以「一起歌唱！」作為關鍵字，當遊戲中這些擁有強烈念想的人們進入各個「世界」後（玩家們將可以穿梭 Sekai 與現實世界來進行故事發展），將會有許多「Untitled（無標題）」的曲目出現在這些人們面前，他們將可以在此與初音等熟悉的虛擬偶像們相遇，找出自己真正的念想，為這些「Untitled」無標題的曲目們附上名字，藉此來創造屬於自己的歌曲。

同時在遊戲內，還將會有分別代表樂團的「Leo/need」（Sekai 的登場角色為初音與流歌）、代表偶像的「More More Jump！」（登場角色為初音與鏡音鈴）、代表街頭的「Vivid Bad Squad」（登場角色為初音與鏡音連、Meiko）、代表音樂劇的「Wonderlands×Showtime（ワンダーランズ×ショウタイム）」（登場角色為初音與 Kaito），與代表地下樂團音樂的「25-Ji Night Code de.（25時、ナイトコードで）」（登場角色為初音）等五種不同音樂風格，並由豪華聲優配音的團體登場，他們不但擁有各自不同的念想與世界，同時也具備不同的音樂性，玩家們將可以透過他們與初音等虛擬歌手們的相遇，欣賞到不同以往的多風格音樂魅力與故事劇情！

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另外官方也宣布，在本作收錄的樂曲中，除了「原曲ver.」外，也將會收錄可以與虛擬歌手與本作原創角色一起歌唱的「世界ver.」等兩種版本來自由選擇挑戰，而且在本作歌曲難易度上，除了針對初學者所設計的 Easy 之外，還有針對超高手玩家設計的「Master」等五種不同難易度，玩家們可以依照自己的喜好，來選擇最適合自己的難度進行樂曲挑戰！

除了豐富的樂曲難易度外，本作當然也少不了玩家們熟悉的換裝系統了！在本作中，玩家們可以自由幫自己的角色替換各種喜歡的服裝，並讓他們穿著這些服裝在 3D MV 中登場亮相，感受他們穿著不同服裝造型在舞台上載歌載舞的華麗演出！

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至於在本作目前收錄曲目方面，目前已經確定將會收錄包括「Just Be Friends」與「スイートマジック」等六首曲目，並將會邀請包括「DECO*27／ピノキオピー」等五位創作者參與樂曲製作；而在主題曲方面，則將會由「Giga／Mitchie M」等創作者來分別進行製作（共會有兩首主題歌），讓玩家們在進行節奏音樂遊戲挑戰之餘，也能欣賞到本作豐富的故事背景設定！

而隨著本作的正式發表，官方也將會自 11 月 1 日起至 12 月 2 日為止舉辦遊戲內登場服裝的設計大賽，招募活動資訊將於近期在官網正式公開，玩家們也可以隨時關注官網的最新情報，以免錯失這款新作遊戲的最新資訊！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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